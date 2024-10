Federica Petagna e Alfonso D’Apice, protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island, hanno avuto un acceso confronto durante la puntata speciale di Uomini e Donne trasmessa oggi, giovedì 23 ottobre. Dopo che la loro relazione è giunta l capolinea, i due ex fidanzati si sono incontrati nello studio del dating show di Maria De Filippi.

“Tu non sei mai tornata a casa”, ha esordito lui. “Ma che ci dovevo tornare a fare? La casa sì era nostra, ma io non mi sentivo di tornare. Io non provo le stesse cose e mi viene l’ansia di tornare a casa, e dovevo capire perché mi veniva quella cosa. In che condizioni potevo tornare? In che condizioni potevamo stare nella stessa casa se io provavo queste cose? Quando eravamo in camera lui stesso mi aveva detto: ‘Non ti vedo come prima’, quindi tu lo sapevi che tornavo dai miei”, ha spiegato lei.

Poi, Federica ha anche parlato dell’attuale rapporto con l’ex tentatore Stefano: “Con Stefano ci stiamo conoscendo. Sì, ci siamo visti. Come tu ti sei visto con altre ragazze a Napoli, io mi sto vedendo con Stefano. Ognuno si sta facendo la propria vita, non ti aggrappare a me. Io ho avuto il coraggio di prendere la situazione in mano, non ti nascondere dietro di me”.

In seguito la giovane napoletana ha svelato un retroscena su quanto fatto da Alfonso: “Volevo raccontare questa cosa sul tema gelosia. Dal momento in cui io lascio Alfonso, penso di essere finalmente libera di fare ciò che voglio. Lui, dopo non so quanti giorni, fa una chiamata ai miei genitori perché capisce che su di me non ha più il potere su alcune cose. Io sto iniziando a fare quello che volevo fare, ora che posso farlo tranquillamente. Ogni volta che ci vedevamo lui mi diceva: ‘Sei mia’, e io stavo male e cercavo di fargli capire che non lo amavo più, dicendogli che non volevo stare con lui, che non ce la facevo a tornare a casa. Ho provato a dirglielo, ma per non ferirlo non glielo dicevo chiaramente”.

Federica si è mostrata decisa a proseguire per la sua strada, mentre Alfonso è scoppiato in lacrime ed ha confessato di sperare ancora in un ritorno di fiamma.