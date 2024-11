Dopo il bacio sotto le coperte (non ripreso dalle telecamere), ieri sera Alfonso D’Apice e Federica Petagna se ne sono scambiati più di uno, ma questa volta davanti a tutti i coinquilini, senza nascondersi, con buona pace degli autori del Grande Fratello, che avevano fatto entrare nella Casa i due ex volti di Temptation Island e l’ex tentatore Stefano Tediosi con l’obiettivo di creare la dinamica del triangolo amoroso, a questo punto definitivamente estinta.

Negli ultimi giorni, Stefano aveva ampiamente compreso che sarebbe stato il “terzo incomodo”, e chiacchierando con Lorenzo Spolverato aveva detto di sentirsi rassegnato perché ha avuto “risposte da parte sua, io l’ho un po’ stimolata per vedere come si comportava, mi ha fatto capire che in mente ha una cosa, ma poi ne sta facendo un’altra”.

“Mi ha dato un po' di conferme a quello che pensavo, parlarci mi è servito per avere risposte. Io l'ho un po’ stimolata per vedere come si comportava e mi ha fatto capire che in mente ha una cosa ma poi ne sta facendo tutt'altra. Lei quando mi guarda vorrebbe essere fuori da un'altra parte con me, fuori da tutto questo contesto, lontano dall'ex fidanzato”.

A quel punto, Spolverato ha chiesto a Tediosi perché, secondo lui, si comporta in modo diverso se ciò che vuole è stare insieme a lui. Inequivocabile la risposta di Stefano: “Secondo me lo fa per fare la cosa più giusta per gli altri, per chi è fuori, quindi è un ‘devo', non un ‘voglio'. Lei crede che debba far così – ha detto, riferendosi al suo avvicinamento con Alfonso – perché tutti le dicono che è meglio far così. Dice a sé stessa: ‘Magari sto sbagliando perché ho vent'anni, magari la cosa giusta è quella perché me lo dicono tutti'”.