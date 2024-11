Ieri c’è stata un’altra registrazione movimentata di Uomini e Donne, arrivata dopo quella della scorsa settimana durante la quale, dopo l’ennesima lite con Tina Cipollari, Gemma Galgani aveva minacciato di lasciare per sempre il dating show di Maria De Filippi. Questa volta, al centro del “drama”, c’è solo la dama torinese per via di una segnalazione arrivata sulla sua nuova frequentazione, Fabio Cannone. Qualcuno ha rivelato che il cavaliere avrebbe una relazione segreta con una donna in Spagna. Invece di smentire tutto, l’uomo ha abbandonato lo studio e Gemma gli è corsa dietro.

Uomini e Donne, la segnalazione su Fabio Cannone

“Si parte da Gemma, si vede un filmato in cui Tina porta in camerino (di Gemma) alcuni capi intimo sensuali per la serata che la dama trascorrerà con Fabio – ha rivelato Lorenzo Pugnaloni nelle sue anticipazioni -. Entra Fabio e Gemma dice che le è arrivata una segnalazione, la quale sostiene che Fabio avrebbe una donna in Spagna. Fabio dice che non vuole che la dama faccia delle ispezioni nella sua vita, però il cavaliere non nega neanche il contenuto di quello che è stato riferito su di lui. Anzi, si alza e lascia lo studio andandosene. Gemma lo segue dietro le quinte, non rientrano più e non si sa come è andata a finire (lo scopriremo domani). Mario non era presente, è definitivamente fuori dal programma”.

E pensare che Gemma Galgani ci credeva per davvero a questa storia: “La nostra frequentazione è speciale. Con lui sto benissimo – aveva raccontato a Verissimo -. Ho trovato un uomo che mi rispetta, che apprezzo e la cosa è ricambiata. Mi ha sconvolto, ha capovolto la mia vita. Il nostro è stato un incontro inaspettato che mi ha riempito di gioia e allegria. Lui non parla benissimo italiano perché ha vissuto all’estero per molti anni. Io non conosco bene l’inglese, perché ho studiato francese, però mi sono attrezzata e traduco con il telefonino. Se ‘è stato un vero bacio? Sto ancora aspettando il bacio vero, passionale. Lui mi ha detto: ‘Bacio sulla bocca quando cuore batte’. Il mio batte già abbastanza”.