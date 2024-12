Nella sua intervista a Belve, andata in onda su Rai 2 ieri, martedì 3 dicembre, Sonia Bruganelli ha tirato una bordata a Laura Freddi, ex fidanzata di Paolo Bonolis.

“Laura Freddi da quando mi sono separata ha tirato fuori una certa vitalità, va nei programmi a parlare di me, scrive i post sulle mie gesta a Ballando con le Stelle. Prima era tutta carina, ora invece… E pensare che l’ho proposta io al Grande Fratello per sostituirmi”, ha dichiarato la produttrice televisiva.

Ospite di Monica Setta a Storie di donne al bivio, la Freddi ha così replicato alla Bruganelli: “Sonia Bruganelli dice che io mi farei pubblicità parlando di lei in tv. Ma io faccio questo mestiere da quarant’anni e Sonia è arrivata solo oggi a Ballando con le Stelle. Forse lei pensa che io sia contenta che lei e Paolo si siano lasciati. In realtà io e Bonolis ci siamo amati negli anni Novanta, cioè una vita fa. Speravo che dopo il Grande Fratello con Sonia potessimo diventare amiche. Lei mi aveva regalato le scarpe e io alcuni oggetti delle mie linee di produzione. Ci siamo viste poco, ma era scattata per me una sintonia. Poi, un giorno, lei ha smesso di rispondere ai miei messaggi. Se l’ho criticata sui social a proposito di Ballando con le Stelle l’ho fatto sempre in modo ironico e bonario. Non pensavo davvero che potesse prendersela così”.

E ancora: “Pensare che io e lei avevamo una certa complicità - ha proseguito Laura Freddi -. A proposito di Bonolis, ad esempio, avevamo scoperto che faceva ad entrambe gli stessi doni, stessi libri. Ma che Paolo mi abbia amato non ho mai avuto dubbi, anche se non siamo tornati insieme. Per portarmi in viaggio ai Caraibi la prima volta venne a casa a chiedere il permesso a papà. Se Sonia aveva tutte queste cose da dirmi poteva farmi una telefonata e avremmo risolto tra noi pacificamente”.