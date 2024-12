Pier Silvio Berlusconi ha convocato la stampa a Cologno Monzese (nello studio 10, quello di Verissimo) per un saluto prima delle festività natalizie. L’amministratore delegato di Mediaset ha annunciato alcuni dati in positivo della prima parte della stagione televisiva, per poi tracciare la linea del 2025.

“Mediaset chiude un anno eccezionale dal Covid. Abbiamo provato a cambiare passo e qualche risultato si vede – ha affermato -. Abbiamo alle spalle 9mila ore di programmi auto-prodotti con una crescita quasi 20% rispetto al 2020. Chiudiamo l’anno solare (per la seconda volta) con i dati degli ascolti che superano per un soffio quelli del servizio pubblico. Intendiamoci per noi essere uguali alla Rai o superare Rai conta poco perché siamo televisione commerciale che genera dati pubblicitari e quindi per noi va molto bene così”.

Poi, Berlusconi ha parlato di Striscia la Notizia: “È innegabile che oggi Striscia sia in un momento, diciamo così, faticoso, no? Con 37 anni di storia alle spalle è anche abbastanza normale, succede. È innegabile però che sia molto faticoso partire con dei prodotti di valore così importante rispetto alla concorrenza di Rai 1. Io parlo con Antonio, abbiamo un ottimo rapporto, e sono fiducioso che lui trovi la strada per tornare a crescere in qualche modo, con il cambio di conduzione già successo le ultime due sere. Conto di continuare a lavorare con Antonio Ricci su Striscia la Notizia. In futuro, chi lo sa, potrebbero esserci anche degli altri prodotti o un’alternanza di prodotto come avviene nel preserale, sia per noi che per la Rai, come la Rai ha fatto in access. Questo non lo escludo, ma onestamente ad oggi conto sul lavoro che Antonio Ricci sta facendo per rialzare almeno di un po’ il risultato di Striscia la Notizia”.

E sul Grande Fratello: “Il Grande Fratello era e rimarrà una macchina produttiva straordinaria. Sono molto soddisfatto. Penso che il Grande Fratello sia uno dei risultati più forti al mondo dal punto di vista del format e dei risultati, anche per il futuro. I cambiamenti? Ci può essere un cast migliore, un cast peggiore, un momento migliore, un momento peggiore... Però sia chiaro io non ho mai detto no al trash. Ho visto una edizione in onda e lì sono intervenuto, nei casi in cui i concorrenti erano arrivati ad avere dimostrazioni quasi violente. Non siamo bacchettoni e io specialmente non lo sono mai stato. Parliamo sempre di tv ed è anche giusto che ci sia comunque un livello di guardia abbastanza alto”.

Infine, l’ad di Mediaset ha parlato del successo avuto da This Is Me: "Quando è nato This Is Me ero contentissimo, ma veramente teso e Silvia Toffanin lo era ancora più di me. La ‘colpa’ di queto programma è anche mia, mi sento responsabile. Il prodotto nasce da una telefonata tra me e Maria quando le dissi ‘dobbiamo fare qualcosa per celebrare Amici che è un fenomeno che va al di là del successo televisivo. È un pezzo della storia della musica contemporanea’. Poi abbiamo girato la proposta di Silvia che è rimasta spiazzata. Credo che il successo del programma sia dovuto alla proposta di un evento pulito e dritto. La curva degli ascolti era impressionante e la composizione di ascolto pazzesca perché ha preso tutte le fasce di età. Bissare per il prossimo anno? Non ne abbiamo ancora parlato con Maria e Silvia, ma io spero proprio di sì”.