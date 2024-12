Michele Longobardi è stato cacciato dal trono di Uomini e Donne. L’ormai ex tronista originario di Castellammare di Stabia aveva infatti creato dei profili fake per parlare segretamente con le sue corteggiatrici, e una volta smascherato ha chiesto a Maria De Filippi di restare, e quest’ultima ha spiegato che sarebbero state le sue pretendenti a decidere se rimanere o meno. Tuttavia, durante l’ultima registrazione, sono emersi nuovi dettagli piuttosto gravi e un’altra violazione del regolamento.

Una ragazza di nome Alessandra, infatti, ha vuotato il sacco ed ha rivelato di aver avuto un flirt segreto con Michele mentre lui era sul trono. Nelle anticipazioni fornite da IsaeChia.it, si legge che la redazione del programma è entrata in possesso delle prove relative a questa frequentazione. Chiamate, messaggi e anche chat piuttosto spinte. La “Alessandra” in questione è Alessandra Fumagalli, ex corteggiatrice scelta da Luca Daffrè nell’edizione 2023 di Uomini e Donne (la relazione tra i due è finita dopo pochi mesi). A dare lo scoop è stato Lorenzo Pugnaloni.

Prima di essere cacciato, Michele Longobardi era entrato in studio per fare la sua scelta, che sarebbe ricaduta su Amal. E proprio all’ex corteggiatrice che in questo momento sono rivolti in pensieri dell’ex tronista. A rivelarlo è stato ancora una volta Pugnaloni, che ha detto di aver sentito telefonicamente Michele: “Ho appena sentito Michele, innanzitutto non sta molto bene e l’ho percepito. Nonostante tutto, lo dico e non cambia ciò che penso, ovviamente che ha sbagliato, però vi pregherei di fermare l’ondata di odio di alcuni utenti (questo varrebbe per qualsiasi persona al suo posto). Al momento mi ha riferito che l’unica cosa di cui gli importa è Amal, che ci sta male per lei davvero, ma sta cercando di andare avanti”.