Questa sera, quattro ex concorrenti rientreranno ufficialmente in gioco al Grande Fratello (clicca QUI per il risultato dei sondaggi). In lizza per l’agognato ritorno tra le mura della Casa più spiata d’Italia ci sono Helena Prestes, Jessica Morlacchi, Iago Garcia, Eva Grimaldi, Federica Petagna e Michael Castorino, che al momento si trovano rinchiusi nel tugurio in attesa dell’esito del televoto.

Se da un lato il ripescaggio dei sei concorrenti eliminati è stato apprezzato dal pubblico (non tutto), dall’altra gli inquilini si sono lamentati della possibilità che i loro ex coinquilini possano rientrare in gioco. Inoltre, stando a quanto rivelato da Agent Beast su X (ex Twitter), in queste ore sarebbe al vaglio una clamorosa ipotesi. "Gli autori stanno discutendo la possibilità di un ripescaggio straordinario per rendere imprevedibile la semifinale o addirittura in vista della finale a cinque", si legge. In sostanza, si tratta di una sorta di meccanismo volto a permettere ai concorrenti eliminati di rientrare grazie ad un televoto flash. Al momento non c'è nessuna ufficialità al riguardo, anche perché lo stesso Agent Beast ha sottolineato: "Alcuni autori sono contrari a un secondo ripescaggio, temendo che possa diminuire il valore delle eliminazioni passate. Altri spingono invece per dare un'ulteriore possibilità ai concorrenti".

Quando finisce il Grande Fratello

Intanto, nel corso della ventiquattresima puntata stagionale del Grande Fratello, Alfonso Signorini ha svelato che l’attuale edizione del reality show “durerà ancora a lungo”. Il conduttore ha poi annunciato l’arrivo di nuovi concorrenti (tra questi ci sarebbe anche Mario Cusitore, discusso volto di Uomini e Donne) e il ripescaggio di ben sei ex concorrenti. Attualmente, non c’è una data relativa alla finalissima del GF, che lo scorso anno è terminato il 25 marzo per poi lasciare spazio a L’Isola dei Famosi. Tuttavia, gli indizi portano ad ipotizzare che il programma possa addirittura durare fino a maggio o persino giugno.

Sul web proseguono le speculazioni: di fatto, se il Grande Fratello dovesse proseguire per così tanto tempo, occuperebbe lo spazio tradizionalmente riservato a L’Isola dei Famosi. Tuttavia, gli ascolti decisamente non soddisfacenti e rumors sul possibile nuovo conduttore, l’ipotesi della cancellazione del celebrity survivor diventa sempre più concreta.