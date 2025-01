Nella puntata odierna di Uomini e Donne, Martina De Ioannon farà la sua scelta.

Oggi, giovedì 23 gennaio, verrà trasmessa la scelta della tronista romana, che sceglierà con chi, tra Ciro Solimeno e Gianmarco Steri, uscirà dal dating show di Maria De Filippi (Com'è ormai noto, Martina ha scelto il corteggiatore originario di Torre Annunziata). Poco prima dell'annuncio di Martina, i tre volti di questo seguitissimo trono hanno parlato ai microfoni di Witty.

"Ho dormito, ma mi sono addormentata tardissimo. Ho tanti pensieri. Poi ho detto 'basta, o la va o la spacca' - ha esordito Martina -. In un momento ho detto 'mamma mia, arriva tutto così in fretta', perché è volato il tempo. Poi, però, se guardo tutte le tappe non rimpiango nulla, non mi sono fatta mancare nulla quindi sto bene. Sono serena ma tanto emozionata. Preoccupata un po' per tutto, perché comunque so che ho davanti due persone a cui tengo. Allo stesso tempo sono tanto delice della persona che, insomma, scelgo. Me lo aspettavo sicuramente impegnativo, non così emozionante. Ero convinta di saper ascoltare, invece non ascoltavo. Grazie a questo percorso ho imparato ad ascoltare tanto".

Le parole di Ciro Solimeno

"Ho dormito poco perché l'ansia è tanta e non so cosa mi aspetta. Ho un po' di tremarella, non so cosa aspettarmi dalla puntata. Spero che Martina faccia una scelta di cuore, e quindi sceglierà me. Per quello che abbiamo provato insieme ti posso dire che penso di essere la scelta. Però alla fine quella che decide è lei, quella che sa cosa vuole è lei [...] Io il mio l'ho fatto e non rimpiango niente, mi sono fatto conoscere nel bene e nel male [...] Ci sono stati dei momenti in cui ho pianto, momenti in camerino dove mi sono autovalutato. E' una cosa che al di fuori di questo programma non avrei mai fatto".

Le parole di Gianmarco Steri

"Ho delle sensazioni positive, però non ho in mano niente. All'inizio ero scettivo nel veire qua perché per me provare emozioni importanti era un po' un tabù. Invece sono riusciti a provare delle emozioni molto forti e ad aprirmi [...] La fortuna è stata di incontrare Martina, perché mi è piaciuta da subito, quidi mi ha aiutato a completare tutto quanto. Di me è uscito tanto perché sono riuscito ad aprirmi, però ci sono dei lati molto più profondi che non ho tirato fuori".