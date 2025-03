Ieri notte, Lorenzo Spolverato si è reso protagonista dell’ennesimo atteggiamento discutibile (ha deriso Stefania Orlando saltando sul suo letto con le scarpe), a adesso la showgirl è finita anche nel mirino di Shaila Gatta. L’ex velina, dopo aver dato dalla “cattiva” alla coinquilina, nelle ultime ore è tornata a sparlare di Stefania con le sue due fedelissime, Chiara Cainelli e Zeudi Di Palma.

A Shaila non è andato giù che, nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello, Maria Teresa Ruta abbia difeso la Orlando: “Vorrei dire ai ragazzi che se non ci fosse stata Stefania in alcuni momenti sareste stati di una noia mortale”.

Le parole della Ruta non sono state gradite dalla ballerina originaria di Secondigliano, che è sbottata con le sue due amiche: “Ma che canale guarda Maria Teresa Ruta? Dice che senza Stefania non ci sarebbe divertimento. Quella dorme, l’altra gioca solo a briscola, quell’altra ancora sparla e basta tutto il giorno a inciuciare. A me non ha fatto nulla la Ruta, ma questa volta ha detto una cavolata grossa. Amò, togli noi con Lore e Giglio che facciamo casino, poi cosa c’è? Sta casa senza di noi sarebbe un mortorio. Quelle cosa fanno oltre a essere vipere? Maria Teresa è di parte e non ha detto la verità. Questa roba della simpatia è una cavolata proprio”.

Come se non bastasse, durante la notte Shaila ha continuato a sparare a zero su Stefania e il suo gruppo: “Come sono cambiate le serate da aperitivi. Quelle fanno solo inciuci, si vestono male, stanno in pigiama, mamma mia. E posso dire una cosa? Menomale che stiamo noi qui che facciamo divertire il pubblico! Altro che quella… Stefania Orlando. Cara Maria Teresa Ruta ma cosa hai visto? Ha detto che si divertono guardando Stefania, certo… Leva noi che facciamo un po’ di casino e non c’è nulla. Dai facciamo una sfilata, hanno messo Beyoncé!”.