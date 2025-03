La situazione relativa ai fandom del Grande Fratello è ormai fuori controllo (anche Striscia la Notizia è tornata sull’argomento), non solo perché alterano e manipolano l’esito del televoto, ma perché le azioni di un gruppo di fan in particolare sta diventando preoccupante.

Sono ormai diverse settimane che ogni qualvolta che qualcuno muove una critica nei confronti di Zeudi Di Palma è costretto a fare i conti con minacce di morte e segnalazioni di massa per chiudere i profili “avversi” alla Miss Italia, com’è accaduto nel caso della collega Grazia Sambruna. E proprio alcune di queste fan hanno dato vita nelle ultime ore ad una vera e propria crociata contro il reality show condotto da Alfonso Signorini, accusando la produzione e alcuni concorrenti di cose particolarmente gravi.

Centinaia di fanatiche di Zeudi (molte delle quali di nazionalità straniera), stanno chiedendo l’intervento di Glaad (organizzazione no-profit per i diritti umani e di attivismo LGBT). Le fan in questione stanno accusando alcuni gieffini e il GF di bullismo, incitamento all’odio e biofobia. A riportarlo sono i colleghi di Biccy.

La crociata delle fan di Zeudi Di Palma: i tweet

“Abbiamo bisogno del vostro aiuto per denunciare la palese bifobia contro Zeudi di Palma, una concorrente apertamente bisessuale, del Grande Fratello. È accusata di strumentalizzare il suo orientamento e in tutto questo lo show insieme ad alcuni concorrenti, sta rafforzando stereotipi dannosi. La bisessualità non è una strategia. Per favore, parlate! #StopBiphobia”

“Per favore abbiamo bisogno del vostro aiuto è molto importante siamo disperati, questa gravissima situazione va avanti da settimane”. “Abbiamo bisogno della vostra autorità perché il Grande Fratello italiano sta permettendo il bullismo e la bifobia contro una concorrente”.

“Per favore, aiutateci! Una donna bisessuale di 23 anni è vittima di bullismo e di omofobia, accusata di usare il suo orientamento per vincere. È vergognoso! Il Grande Fratello sta facendo sentire impotenti molti membri della comunità LGBT”.

“Una ragazza bisessuale diffamata sulla TV italiana per il suo orientamento. I concorrenti la accusano di sfruttare il suo orientamento mentre la produzione lo permette senza controllo. Stasera è scoppiata a piangere isolata e inascoltata. Cari Glaad abbiamo bisogno delle vostre voci”.

“Non lasciamo che questo passi! In Italia al Grande Fratello c’è stato incitamento all’odio, bullismo e invalidazione dell’orientamento di una ragazza bisessuale. Non solo Zeudi, ma questa cosa offende le persone bisessuali promuovendo questi comportamenti discriminatori in diretta tv nazionale. Glaad abbiamo bisogno che tu ti schieri con noi contro questo palese bullismo”. “Fermiamo questa crociata di odio bifobico, aiutateci voi di GLAAD a farci sentire”.