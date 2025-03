Shaila Gatta è tornata sui social dopo l’eliminazione dal Grande Fratello. L’ex velina di Striscia la Notizia ha dovuto abbandonare la Casa dopo essere uscita sconfitta al televoto che la vedeva opposta a Chiara Cainelli e Helena Prestes.

Sembrerebbe che Shaila non abbia preso bene l’eliminazione. Stando ad alcuni rumor, la ballerina napoletana sarebbe scoppiata a piangere e avrebbe anche discusso con Stefania Orlando. Ma non solo. Una fonte vicina alla Gatta avrebbe rivelato che l’ex gieffina non si aspettava tutte queste critiche e che una volta uscita dalla Casa si sarebbe trovata a far fronte ad una realtà ben diversa da quella che immaginava.

Nelle scorse ore l’ex gieffina è tornata sui social e ha voluto innanzitutto ringraziare tutte le persone che l’hanno supportata: “Grazie a tutti per il vostro costante supporto e affetto. Con amore, Shaila”.

Poi, nel suo canale broadcast ha poi mandato anche un vocale: “Buongiorno universo! Italiani buongiorno! Ciao ragazzi a tutti. Volevo dirvi che va tutto bene. Sono tornata. Sei mesi e mezzo fuori dal mondo. Stranissimo. Grazie di cuore a chiunque mi abbia seguita, sostenuta, nel bene e nel male, in tutte le sue forme. Vi abbraccio tantissimo e vi mando un bacio enorme. Ciao!”.