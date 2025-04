Ieri sera, in compagnia di Michael Castorino (a loro si sono poi aggiunti Chiara Cainelli e Alfonso D’Apice, circostanza che ha sollevato un polverone sui social), Lorenzo Spolverato ha raggiunto il Grand Hotel La Sonrisa di Sant’Antonio Abate, noto al pubblico televisivo per lo show Il Castello delle Cerimonie. Oggi pomeriggio, infatti, il modello milanese incontrerà le sue fan in occasione di un raduno (al termine del quale si vocifera possa incontrare Shaila Gatta).

Ad ogni modo, alcune sostenitrici dell’ex concorrente del Grande Fratello hanno deciso di accoglierlo già al suo arrivo al “Castello”. Al riguardo, Deianira Marzano ha condiviso la segnalazione di un utente: “Deia, mi hanno riferito che davanti al Castello, c’era un casino di gente che voleva entrare per salutare Lorenzo. Ma non li hanno fatti entrare”. “Una si è pure arrampicata su un muretto per provare a vederlo dalla finestra e ha urlato ‘Lorenzo ti amo’ – ha raccontato l’esperta di gossip -. Un’altra, invece, ha cercato di infilarsi fingendosi parte dello staff, aveva anche una cartellina in mano per sembrare credibile. Fermata all’ingresso, ha detto ‘Devo consegnare una cosa urgentissima a Lorenzo, il mio cuore”.