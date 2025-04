Nonostante il Grande Fratello sia andato in archivio ormai da diverse settimane, le vicende di due suoi protagonisti in particolare continuano a tenere banco. In molti, infatti, stanno seguendo con interesse la dinamica che riguarda Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato: durante la finale del GF dello scorso 31 marzo, l’ex velina ha deciso di lasciare il modello milanese, affermando di aver compreso che la loro fosse una relazione “tossica”.

Una decisione che ha gettato nella disperazione i fan della coppia (alcuni di loro si sono persino rivolti ad una cartomante), che in queste settimane hanno sempre sperato in un ritorno di fiamma tra i due ex gieffini. Lorenzo e Shaila hanno ammesso di essersi risentiti e di aver avuto un confronto durato circa quattro ore, ma di non essersi ancora incontrati per un faccia a faccia dal vivo. Sulla questione è intervenuto anche Alessandro Zarino, ex fidanzato di Shaila, nel corso di un’intervista rilasciata a Giada Di Miceli per la trasmissione radiofonica Non Succederà Più, in onda sulle frequenze di Radio Radio.

“La nostra relazione è terminata tramite messaggio. Noi siamo stati insieme un anno e mezzo, lei aveva i suoi interessi, io stavo strutturando un percorso e ognuno ha scelto per sé. Non ci siamo mai più rivisti, c’era anche un coinvolgimento familiare, poi dopo un anno e mezzo tramite messaggio e non ci siamo più rivisti. Per me devono rimanere sempre rapporti civili, non c’è stato nulla, solo un cambio di direzione nel momento in cui le vite sono diventate più complesse, anche dal punto di vista del tempo da spendere insieme, avevamo sempre meno tempo. Shaila è solita fare così”.

E in marito alla relazione con Lorenzo: “Non so perché Shaila abbia fatto così anche con Lorenzo, magari il percorso non è stato importante, non ha il desiderio di chiarire. Io già quando le cose tra loro andavano bene non ho mai pensato potesse essere una storia vera, non posso sapere se fosse solo hype, ma conoscendo il soggetto lasciare le persone così a caso quando lo dice la sua testa è tipico della vita vera, quello che ha fatto con me continua a farlo anche in giro a quanto pare. Ho letto i commenti che le hanno fatto sui social e mi dispiace, queste cose vanno fatte sempre con moderazione. Spero che lei guarisca perché ha qualcosa di irrisolto e non riuscirà a trovare la pace con queste cose”.

E ancora: “Non so se riusciranno a tornare insieme, ma spero per loro che ci fosse qualcosa di veramente reale. Noi non ci siamo più risentiti, non è vero che tra noi c’è stato un riavvicinamento. Io sono anche fidanzato, quindi non mi sono assolutamente rivisto con Shaila, non so neanche dove sia adesso".

Zarino ha poi smentito una possibile influenza della famiglia di Shaila nella sua decisione di lasciare Lorenzo: “Potrebbe essere possibile che la famiglia volesse che Shaila lasciasse Lorenzo, ma lei non si fa influenzare, decide sempre con la sua testa, ascolta ma fino a un certo punto. Io le consiglierei di non dare retta al mondo, di decidere con la sua testa e di risolvere cose che ha ancora irrisolte. Non merita comunque di ricevere questo trattamento e spero stia bene”.

