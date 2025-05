Durante l’ultima edizione del Grande Fratello, all’interno della Casa si erano create due fazioni, una delle quali, capitanata da Lorenzo Spolverato, era composta da Shaila Gatta, Chiara Cainelli e Zeudi Di Palma. Un’alleanza che, una volta terminato il reality, si è però sgretolata. Shaila ha scaricato Lorenzo durante la finale dello scorso 31 marzo, Chiara e Zeudi hanno discusso per via dei regali dei fan, e l’ex velina ha rivelato di aver chiuso con la Cainelli perché “ha fatto delle cose che non le sono piaciute”. Adesso a fare chiarezza sulle tensioni tra le ex gieffine ci ha pensato Alfonso D’Apice.

L’ex di Federica Petagna ha rivelato che Shaila Gatta avrebbe smesso di seguire lui e Chiara Cainelli quando loro hanno incontrato Lorenzo Spolverato ad una cena alla Sonrisa. Ma non è tutto, perché Alfonso ha anche rivelato che Zeudi ha dato forfait al compleanno di Chiara e ha smesso di seguire lui su Instagram. La Cainelli ci sarebbe rimasta male perché le su due ex amiche, Shaila e Zeudi, si sono viste in diverse occasioni, ma senza di lei.

Alfonso D'Apice rompe il silenzio su Shaila Gatta e Zeudi Di Palma

“Ho visto Shaila e mi sono messo a disposizione, lei stava male. Le ho portato un cornetto per darle un po’ di conforto. Lei era molto spiazzata dagli insulti che stava ricevendo. Lei però ce l’aveva con Chiara perché le era parsa un po’ ambigua nella casa del Grande Fratello. Le avevo detto di parlarne con Chiara. Però non c’è mai stato un incontro o un confronto. Una sera ci dovevamo vedere, ma non è successo. Poi abbiamo incontrato Lorenzo e a quel punto Shaila ci ha tolto il segui a me e Chiara. Chiara ci teneva alle ragazze, c’è rimasta male. Tra di loro Zeudi e Shaila si sono viste e non hanno invitato Chiara. Sono rimasto stupito di queste cose. Sicuramente io sono stato vicino a Chiara perché lei c’è stata male, si è sentita un po’ esclusa e messa da parte”.

Alfonso ha anche spiegato come mai Zeudi non è andata al compleanno di Chiara: “Il rapporto che abbiamo con Zeudi? Io sono rimasto che era una mia amica, dentro il GF e fuori. Se è successo qualcosa noi non lo sappiamo. L’ho invitata al compleanno di Chiara e lei ha declinato. Ho fatto una sorpresa a Chiara, con una torta e degli amici, ma Zeudi non è venuta per impegni lavorativi. Io le ho risposto ‘tranquilla poi ti organizzi con lei’. Poi però lei mi ha tolto il segui e la stessa cosa ha fatto sua madre. Mi è sembrato molto strano. Anche con sua madre ero in buoni rapporti, ci eravamo sentiti”.