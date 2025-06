Nonostante la sua permanenza nella Casa del Grande Fratello sia durata circa 48 ore, il pubblico italiano si è affezionato a Maica Benedicto, modella murciana che è stata “utilizzata” per costruire la dinamica del triangolo amoroso con Tommaso Franchi (spedito a sua volta in Spagna) e Mariavittoria Minghetti. Dopo l’esperienza al Gran Hermano, Maica ha preso parte ad altri due reality show, ovvero il Gran Hermano Duo (la versione iberica di The Couple, dove è arrivata seconda), e Los Vecinos de la Casa de al Lado.

Come riportato dai colleghi di Biccy, l’ex gieffina ieri è arrivata in finale con Sthefany Perez, sulla quale è riuscita ad avere la meglio. “Sono sotto shock, non ci credo ancora – ha detto Maica -. Mi sono tornate in mente le emozioni che ho provato alla finalissima del Gran Hermano Duo e pensavo che avrebbe vinto Sthefany. Sono troppo emozionata, devo ancora realizzare. Grazie al pubblico per questo premio… e per non aver abbandonato la mia barca. Se ho vinto è solo grazie a voi e sono così grata e felice”.

La modella ha anche svelato cosa farà con il montepremi di 25mila euro: “Non l’ho mai detto, però mi piacerebbe pubblicare un mio libro. Voglio che le persone che mi hanno sostenuto capiscano chi sono veramente, che conoscano la mia storia, cosa c’è dietro quello che hanno visto sullo schermo. Voglio raccontarmi come non ho fatto in televisione”.

Lo scorso aprile, Maica Benedicto ha fatto anche tappa a Milano, dove ha incontrato Shaila Gatta, che aveva avuto modo di conoscere quando l’ex velina, insieme a Lorenzo Spolverato, era stata per una settimana nella Casa del Gran Hermano.