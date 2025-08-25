Chiara Cainelli è stata una delle protagoniste dell’ultima edizione del Grande Fratello. Tra le mura della Casa più spiata d’Italia, l’influencer trentina ha trovato l’amore con Alfonso D’Apice, quest’ultimo reduce dalla rottura con Federica Petagna. La relazione tra i due ex gieffini procede a gonfie vele, come raccontato dalla stessa Cainelli in un’intervista rilasciata a Radio Radio (clicca QUI per leggerla), nel corso della quale Chiara ha anche commentato la rottura tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, senza dubbio la coppia più chiacchierata dell’ultima edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini.

“La fine della loro storia non me l’aspettavo, so quello che è successo nell’ultima puntata, poi non ho avuto spiegazioni quindi so quello che sapete voi. Io in casa ero completamente estranea a tutto quello che era successo e mi è dispiaciuto molto per loro”, ha dichiarato Chiara.

Infine, la Cainelli ha detto la sua sulle altre coppie che si sono formate nel reality: “Sono innamorata di Alfonso assolutamente. Per quanto riguarda le altre coppie non si può mai sapere, anche quelle più solide scoppiano. Nel nostro caso nessuno dei due si è sforzato di trovare un equilibrio, quando si ama una persona lo fai senza costrizioni”.