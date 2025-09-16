La puntata speciale "Temptation Island e poi… e poi…", andata in onda il 15 settembre su Canale 5 (clicca QUI per scoprire cos'è successo alle coppie) ha regalato grandi emozioni e colpi di scena, soprattutto per chi ha seguito con passione il travagliato percorso di Lucia Ilardo e Rosario Guglielmi.

Un amore finito tra incomprensioni e segreti

Dopo aver deciso di uscire insieme dal programma, Lucia e Rosario sembravano pronti a dare una seconda possibilità alla loro storia. Tuttavia, la scoperta che Lucia aveva rivisto di nascosto il tentatore Andrea ha mandato in frantumi la fiducia di Rosario, che ha scelto di chiudere la relazione definitivamente.

Durante l’estate i due si sono rivisti e hanno trascorso una notte insieme, ma, nonostante il tentativo di riavvicinamento, Rosario ha compreso di non riuscire a perdonarla. Dal canto suo, Lucia si è detta disposta a riprovarci, ma solo se lui avesse mostrato apertura.

La proposta inaspettata di Filippo Bisciglia

A sorpresa, prima di congedare Rosario, il conduttore Filippo Bisciglia gli ha fatto una proposta: diventare uno dei nuovi tronisti di Uomini e Donne per la stagione 2025/2026.

Un momento intenso, carico di emozione, in cui Rosario Guglielmi ha voluto prendersi un attimo per riflettere, per poi accettare con queste parole: “Credo che forse una possibilità me la merito, vorrei riprovare ancora delle emozioni forti. Lo dico col cuore in gola, perché non è facile; tutto è finito un mese fa. Spero di riuscirmi ad aprire nuovamente, come ho sempre fatto, con la consapevolezza che comunque l’amore esiste. Soprattutto l’amore di pancia, vero, senza freni e credo che me lo meriti. Non solo per quello che ho passato ma per quello che comunque ho dato, quindi va bene”.