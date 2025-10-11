In una lunga intervista rilasciata a Novella 2000, Antonella Fiordelisi ha parlato della sua esperienza come concorrente della quindicesima edizione di Tale e Quale Show, attualmente in onda su Rai 1 (clicca QUI per leggerla). Ma non solo: l’ex concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip ha svelato anche come procede la sua storia d’amore con Giulio Fratini, noto imprenditore in passato legato, tra le altre, a Elisabetta Gregoraci.

L’inizio della relazione: attrazione e sentimento

Secondo Antonella Fiordelisi, all’inizio “l’aspetto estetico è stato fondamentale, come succede nella maggior parte delle relazioni. Io piacevo a lui, e anche lui mi piaceva perché era un bel ragazzo, però finiva là”.

Col tempo, però, la conoscenza reciproca ha fatto emergere qualità più profonde: “Passando un po’ di tempo insieme ci siamo conosciuti, ho avuto modo di vedere che non è solo bello, ma è anche un bravo ragazzo, intelligente e ha tante qualità. Abbiamo continuato a frequentarci e ad un certo punto è stato ovvio chiedergli: ‘Vabbè, ma adesso che siamo io e te, cosa facciamo?’”.

Dopo essersi confrontati sulla loro esclusività, Antonella racconta: “Subito abbiamo capito che dovevamo stare insieme a tutti gli effetti perché eravamo entrambi gelosi. A quel punto a tenerci uniti non era più solo l’attrazione fisica. C’era già un sentimento. Diciamo che ci siamo fidanzati subito, dopo qualche settimana”.

Chi è più geloso nella coppia

Riguardo alla gelosia, Antonella dichiara: “Lui, a differenza mia, è più furbo. Se a lui dà fastidio qualcosa non me lo dice subito, io invece faccio notare tutto quando è il momento. Ma lui è di Firenze, io di Salerno: più plateale”.

Convivenza: cautela e organizzazione

Per quanto riguarda la convivenza, Antonella preferisce procedere con calma: “In passato ho convissuto con un mio ex, Edoardo (Donnamaria, ndr). Già stavamo insieme nella Casa del Grande Fratello, e anche dopo abbiamo condiviso lo stesso tetto, ma pochissimi mesi, due o forse tre, perché poi non è durata. Quello è stato il mio massimo e per questo preferisco affrontare tutto con calma, con cautela. Però mi piacerebbe eh, anzi, se le cose continueranno ad andare bene come stanno andando, sì, ci penseremo in modo pratico”.

Attualmente la coppia vive in città diverse: Antonella tra Roma e Milano, e Giulio a Firenze. “Bisogna capire poi con il tempo chi andrà da chi e quando”, aggiunge.

Progetti di famiglia: serve la persona giusta

Sulla possibilità di avere figli, Antonella spiega: “Al momento non ne parliamo e nemmeno ci pensiamo. Non mi sento ancora pronta. Ma anche lui la pensa allo stesso modo, siamo uguali in questo. Se guardo indietro, sto vivendo la vita che avrei voluto, poi è ovvio che se guardo avanti mi vedo mamma. Serve la persona giusta. Con Giulio sto bene, siamo innamorati, ma dobbiamo fare ancora tanti passi insieme. C’è tempo”.