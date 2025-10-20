La presenza di Sonia Bruganelli nel salotto del Grande Fratello 2025 non passerà inosservata. L’autrice e imprenditrice si fermerà in studio per tutta la puntata (clicca QUI per le anticipazioni), vestendo i panni di opinionista speciale accanto a Simona Ventura dopo le esperienze al GF Vip 6 e 7 accanto ad Alfonso Signorini.

Secondo il giornalista Fabio Fabretti di DavideMaggio.it, che ha commentato la notizia su X (ex Twitter), “al Grande Fratello si saranno accorti che per il ruolo di opinionista serve un’opinionista. Già è qualcosa”.

Bruganelli, nota per il suo stile diretto, ironico e provocatorio, proverà a smuovere le acque di un’edizione giudicata finora troppo piatta.

Ascolti in calo: il reality ha bisogno di una scossa

Dopo tre appuntamenti, il Grande Fratello di Simona Ventura ha registrato una media di 2.236.000 telespettatori e uno share del 16,74%. L’ultima puntata, però, è scesa a 1,8 milioni con appena il 14,4% di share. Numeri che preoccupano Mediaset e che rendono l’arrivo della Bruganelli un tentativo di rilanciare l’interesse del pubblico. L’obiettivo è chiaro: creare dinamiche e polemiche in grado di accendere i riflettori sui “casalinghi”, i protagonisti di questa nuova edizione del reality.