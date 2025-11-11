Ieri sera, lunedì 10 novembre 2025, è andata in onda l’ottava puntata del Grande Fratello (clicca QUI per il resoconto), il reality show condotto da Simona Ventura. La serata televisiva ha visto un acceso confronto con le principali reti Rai, con risultati auditel interessanti e alcune sorprese.

Ascolti Grande Fratello

L’ottava puntata del Grande Fratello è stata seguita da 1.954.000 telespettatori, registrando uno share del 15%. Nonostante la popolarità del reality, il programma ha dovuto fare i conti con la concorrenza agguerrita di Rai1.

La serata Auditel di lunedì 10 novembre 2025

Secondo i dati pubblicati da DavideMaggio.it, la serata televisiva ha visto i seguenti risultati:

Rai1 – Il Commissario Ricciardi 3 : 3.563.000 spettatori ( 21,2% di share )

: 3.563.000 spettatori ( ) Canale5 – Grande Fratello 2025 : 1.954.000 spettatori ( 15% di share )

: 1.954.000 spettatori ( ) Rai2 – ATP Finals, Sinner vs Auger Aliassime : 2.253.000 spettatori ( 10,6% di share )

: 2.253.000 spettatori ( ) Italia1 – Fast & Furious 6 : 960.000 spettatori ( 5,7% di share )

: 960.000 spettatori ( ) Rai3 – Lo Stato delle Cose : 1.006.000 spettatori ( 6,7% di share )

: 1.006.000 spettatori ( ) Rete4 – Quarta Repubblica : 591.000 spettatori ( 4,6% di share )

: 591.000 spettatori ( ) La7 – La Torre di Babele : 551.000 spettatori ( 2,8% di share )

: 551.000 spettatori ( ) Tv8 – GialappaShow : 727.000 spettatori ( 4,4% di share )

: 727.000 spettatori ( ) Nove – Little Big Italy: 378.000 spettatori (2,1% di share)

Confronto con Il Commissario Ricciardi 3

Il programma di Rai1, Il Commissario Ricciardi 3, ha conquistato il primato della serata con 3,56 milioni di spettatori e il 21,2% di share, confermandosi leader del prime time televisivo.