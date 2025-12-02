La puntata del Grande Fratello di lunedì primo dicembre è stata decisiva per il percorso di alcuni concorrenti. Il televoto della serata ha decretato un eliminato e il nuovo finalista del reality.
Chi è stato eliminato nella puntata del primo dicembre
A lasciare la Casa è stato Mattia Scuderi, risultato il concorrente meno votato al televoto che lo vedeva contrapposto a Grazia Kendi, Jonas Pepe e Omer Elomari.
Il pubblico ha premiato invece Jonas Pepe, che è risultato il più votato e ha ottenuto così l’accesso diretto alla finale, diventando il secondo finalista di questa edizione.
Percentuali del televoto
- Jonas Pepe – 45,85%
- Omer Elomari – 33,77%
- Grazia Kendi – 10,35%
- Mattia Scuderi – 10,03%
Chi sono i concorrenti finiti in nomination
Durante la puntata, dopo l’elezione del finalista, sono arrivate le nuove nomination.
Ecco come sono andate le votazioni:
- Giulia nomina Omer
- Anita nomina Rasha
- In segreto, Omer nomina Benedetta
- Francesca fa il nome di Rasha
- Benedetta ricambia la nomination di Omer
- Jonas nomina Benedetta
- Donatella vota Francesca
- Domenico, nominato d’ufficio, fa il nome di Rasha
- Simone nomina Rasha
- Rasha nomina Francesca
- Grazia chiude il cerchio nominando Francesca
A rischio eliminazione finiscono quindi Rasha e Francesca, alle quali si aggiungono Simone e Domenico, nominati d’ufficio dopo la frase offensiva su Dolce Dona.