La puntata del Grande Fratello di lunedì primo dicembre è stata decisiva per il percorso di alcuni concorrenti. Il televoto della serata ha decretato un eliminato e il nuovo finalista del reality.

Chi è stato eliminato nella puntata del primo dicembre

A lasciare la Casa è stato Mattia Scuderi, risultato il concorrente meno votato al televoto che lo vedeva contrapposto a Grazia Kendi, Jonas Pepe e Omer Elomari.

Il pubblico ha premiato invece Jonas Pepe, che è risultato il più votato e ha ottenuto così l’accesso diretto alla finale, diventando il secondo finalista di questa edizione.

Percentuali del televoto

Jonas Pepe – 45,85%

– 45,85% Omer Elomari – 33,77%

– 33,77% Grazia Kendi – 10,35%

– 10,35% Mattia Scuderi – 10,03%

Chi sono i concorrenti finiti in nomination

Durante la puntata, dopo l’elezione del finalista, sono arrivate le nuove nomination.

Ecco come sono andate le votazioni:

Giulia nomina Omer

nomina Anita nomina Rasha

nomina In segreto, Omer nomina Benedetta

nomina Francesca fa il nome di Rasha

fa il nome di Benedetta ricambia la nomination di Omer

ricambia la nomination di Jonas nomina Benedetta

nomina Donatella vota Francesca

vota Domenico , nominato d’ufficio, fa il nome di Rasha

, nominato d’ufficio, fa il nome di Simone nomina Rasha

nomina Rasha nomina Francesca

nomina Grazia chiude il cerchio nominando Francesca

A rischio eliminazione finiscono quindi Rasha e Francesca, alle quali si aggiungono Simone e Domenico, nominati d’ufficio dopo la frase offensiva su Dolce Dona.