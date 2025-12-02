A cura di Annalisa Accardo

La puntata del Grande Fratello di lunedì primo dicembre è stata decisiva per il percorso di alcuni concorrenti. Il televoto della serata ha decretato un eliminato e il nuovo finalista del reality.

Chi è stato eliminato nella puntata del primo dicembre

A lasciare la Casa è stato Mattia Scuderi, risultato il concorrente meno votato al televoto che lo vedeva contrapposto a Grazia Kendi, Jonas Pepe e Omer Elomari.

Il pubblico ha premiato invece Jonas Pepe, che è risultato il più votato e ha ottenuto così l’accesso diretto alla finale, diventando il secondo finalista di questa edizione.

Percentuali del televoto

  • Jonas Pepe – 45,85%
  • Omer Elomari – 33,77%
  • Grazia Kendi – 10,35%
  • Mattia Scuderi – 10,03%

Chi sono i concorrenti finiti in nomination

Durante la puntata, dopo l’elezione del finalista, sono arrivate le nuove nomination.

Ecco come sono andate le votazioni:

  • Giulia nomina Omer
  • Anita nomina Rasha
  • In segreto, Omer nomina Benedetta
  • Francesca fa il nome di Rasha
  • Benedetta ricambia la nomination di Omer
  • Jonas nomina Benedetta
  • Donatella vota Francesca
  • Domenico, nominato d’ufficio, fa il nome di Rasha
  • Simone nomina Rasha
  • Rasha nomina Francesca
  • Grazia chiude il cerchio nominando Francesca

A rischio eliminazione finiscono quindi Rasha e Francesca, alle quali si aggiungono Simone e Domenico, nominati d’ufficio dopo la frase offensiva su Dolce Dona.

 