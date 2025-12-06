Nella casa del Grande Fratello, i concorrenti sono spesso abituati a giustificare la loro partecipazione al reality con motivazioni già sentite: “mettersi alla prova”, “ritrovare sé stessi”, “vivere un’avventura unica”. Questa volta, però, a spezzare la retorica ci ha pensato Barbara Alberti, ospite d’eccezione per un pomeriggio tra poesie, racconti di vita e aneddoti personali.

Molti gieffini non conoscevano la scrittrice, ma tutti si sono mostrati curiosi e affascinati dai suoi interventi. Tra loro, Anita Mazzotta, che le ha chiesto senza filtri perché nel 2020 abbia accettato di entrare nella casa del GF Vip.

“Per soldi”: la risposta schietta di Barbara Alberti

Con la sua consueta sincerità, la Alberti non ha girato intorno alla domanda: “Come perché? Per soldi! Ti offrono una cifra… Quanto? Tanto! C’ho campato due anni”.

La scrittrice ha spiegato che il cachet proposto dalla produzione è stato talmente alto da lasciarla senza parole: “Quando mi hanno offerto questa cosa e ho visto la cifra, ho pensato ‘oddio’. Mi hanno pagata per esistere: potevo anche stare ferma e non dire nulla e mi avrebbero pagata lo stesso”.