Mattia Scudieri, ex concorrente del Grande Fratello, ha rilasciato una lunga intervista a Il Giornale, raccontando la sua esperienza nella Casa più famosa d’Italia. Tra i temi trattati, il legame con Grazia Kendi, la crisi in corso con la fidanzata Carlotta (ne abbiamo parlato ww) e il sostegno a Omer Elomari. Ma non solo: l’ex gieffino ha parlato anche delle coppie nate nel reality e di chi, secondo lui, è il concorrente più stratega.

L'amicizia con Omer Elomari

Mattia ha sottolineato il forte legame con Omer Elomari, un’amicizia destinata a continuare anche fuori dalla Casa. A proposito del percorso di Omer nel programma, ha dichiarato: "Sicuramente, di arrivare a vincere il programma ma, come gli ho sempre detto, di riuscire a controllare la sua istintività e le sue reazioni; è una persona fortemente emotiva e, spesso, reagisce in modo esagerato".

Coppie nella Casa: chi è più sincero?

L’ex gieffino ha confrontato i legami sentimentali nati nella Casa, rispondendo a chi fosse più sincero tra Rasha Younes con Omer Elomari e Jonas Pepe con Anita Mazzotta: "Beh, che dire… rispondendo adesso, dopo le ultime discussioni, propendo sicuramente più su Anita e Jonas, che hanno dimostrato di essere più legati. Anche se tengo a sottolineare che Rasha, come Omer, non ha mai parlato d’amore o di un sentimento forte ma, semplicemente, di essere interessata a conoscerlo – e viceversa".

Il concorrente più stratega del Grande Fratello

Mattia Scudieri ha anche commentato chi, secondo lui, sia stato il più stratega sin dall’inizio del gioco: "Sin da subito ho pensato che la più stratega fosse Anita, e ne ho avuto la conferma quando ha nominato me e Rasha (prima ancora del loro litigio), dando motivazioni che non reputo valide ma furbe. Però, penso anche che Grande Fratello sia un gioco e come tale lo scopo è vincere; quindi, ha fatto bene".