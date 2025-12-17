Il trono di Flavio Ubirti a Uomini e Donne è giunto al termine: l’ex tentatore di Temptation Island ha finalmente fatto la sua scelta tra le corteggiatrici Martina Cardamone e Nicole Belloni.

Dopo settimane di riflessione e colpi di scena che avevano messo a dura prova entrambe le corteggiatrici, Flavio Ubirti ha deciso di scegliere Nicole Belloni. Una scelta in parte prevista, considerando che nelle ultime registrazioni il tronista aveva più volte sottolineato la genuinità di Nicole, rispetto ai modi di fare più costruiti di Martina.

La reazione di Martina Cardamone

Per Martina Cardamone, invece, è arrivata una doccia fredda. L’ex corteggiatrice ha visto il suo percorso definito da Flavio Ubirti come poco spontaneo e troppo calcolato.

Pochi giorni dopo la scelta, Martina è tornata sui social con un chiaro riferimento alla delusione amorosa subita. Nelle sue storie Instagram ha condiviso la copertina di un libro con la citazione: “Non esiste rosa senza spina. Non esiste passione senza tormento”

Inoltre, la musica scelta da Martina Cardamone, una ballad elettronica malinconica, lascia trasparire il dolore per la non scelta e un momento emotivamente difficile da superare.