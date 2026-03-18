Questo sabato, Milly Carlucci tornerà su Rai Uno con la nuova versione dello storico show Canzonissima. La conduttrice ha parlato del nuovo format e delle novità che accompagneranno il pubblico nella prima serata, tra esibizioni dei concorrenti, ospiti e momenti di emotainment.

Il rapporto con Selvaggia Lucarelli

Durante un’intervista al Corriere della Sera, Milly Carlucci è stata interrogata sulla partecipazione della storica giurata di Ballando con le Stelle, Selvaggia Lucarelli, al Grande Fratello Vip. Nonostante la stima e l’affetto reciproco, la conduttrice è stata chiara: “Giustamente Selvaggia ha una vita anche dopo Ballando. Ci vogliamo molto bene, la stima e la sintonia sono grandi. Ora le faccio un grande in bocca al lupo per la sua avventura e poi, più avanti, si riparlerà di Ballando”.

Il legame tra le due è storico: Lucarelli ha sempre avuto un ruolo importante nello show di danza e Milly Carlucci ha più volte lodato la sua lealtà e professionalità. In una conferenza stampa passata, la conduttrice aveva dichiarato: “Sono molto felice che lei sia con noi perché è parte di una squadra in cui noi ci stimiamo, la stimiamo tantissimo, la sosteniamo e io personalmente sono molto contenta che lei ogni sabato sera sia lì dietro a quel bancone”.

Anche in una recente intervista a Chi, Milly Carlucci ha ribadito il forte affetto per Selvaggia Lucarelli, sottolineando come si siano scambiate messaggi di incoraggiamento per i rispettivi impegni professionali. Argomenti selvaggia lucarelli

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Novità del nuovo Canzonissima

Il nuovo Canzonissima vedrà i concorrenti non solo esibirsi, ma anche raccontare momenti della loro vita e della loro carriera, con un approccio definito dalla conduttrice come “emotainment”: “Gli interpreti spiegheranno i motivi delle loro scelte, raccontandoci pezzi della loro vita, della loro emozione, della loro storia. Incontrando, forse riportando anche nelle loro clip, le persone che li hanno influenzati. Ci sarà una premessa a ogni esibizione attraverso una clip e, poi, ci sarà un racconto personale, autobiografico, emotivo e artistico”.

Ospiti e intrattenimento per il sabato sera

Il nuovo format offrirà anche numerosi ospiti in ogni puntata, accompagnati da orchestra dal vivo e corpo di ballo, rendendo lo spettacolo un appuntamento completo di intrattenimento per il sabato sera.

“Abbiamo l’orchestra dal vivo, abbiamo un corpo di ballo e, poi, abbiamo ospiti che verranno e faranno delle performance”.