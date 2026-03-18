I primi minuti della nuova edizione del Grande Fratello Vip 2026 (clicca QUI per il resocondo della prima puntata) hanno subito regalato momenti di tensione tra i protagonisti. Al centro della scena Raimondo Todaro, ballerino e storico maestro di Amici e Ballando con le Stelle, e Selvaggia Lucarelli, opinionista del reality condotto da Ilary Blasi e giudice del celebre dance show di Rai 1.

Il primo confronto: “Non mi hai mai salutato nei corridoi della Rai”

La Lucarelli ha esordito subito con una frecciatina: “Raimondo, tu non mi hai mai salutato nei corridoi della Rai”. Il ballerino ha replicato, spiegando il suo atteggiamento negli anni: “In realtà vedevo che mi evitavi. Prima di entrare ho incrociato Cesara Buonamici, ma non l'ho salutata, non volevo passare per ‘lecchino’”.

A chiarire il tono, Selvaggia Lucarelli ha aggiunto: “Quindi non perché sei scarsamente educato”.

Tra Todaro e Lucarelli non c’è feeling

Il ballerino ha confermato la mancanza di complicità tra i due: “Tra di noi non c'è mai stato feeling”. Argomenti grande fratello

raimondo todaro

selvaggia lucarelli

ilary blasi

La risposta della Lucarelli non si è fatta attendere: “Prima ti giudicavo nel ballo, come dicevi tu, senza sapere niente. Quest’anno ho deciso di giudicarti su una cosa su cui non sai niente tu. Sai cosa? Te stesso. Sarà illuminante”.

Il commento di Ilary Blasi e la risposta di Todaro

A cercare di stemperare la tensione ci ha pensato la conduttrice Ilary Blasi: “Raimondo, forse ti conveniva salutarla”.

Todaro, però, ha ribadito la sua posizione con fermezza: “Meglio non salutare che fare un saluto finto”.