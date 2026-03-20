Il Grande Fratello VIP 2026 è iniziato da pochi giorni, e i concorrenti stanno lentamente iniziando a conoscersi. Tra le prime confessioni della casa, spiccano i momenti di confronto tra Ibiza Altea e Lucia Ilardo, che questa mattina hanno parlato apertamente delle loro storie sentimentali passate.

Ibiza Altea e l’amore dopo Too Hot To Handle Italia

Ibiza Altea è stata una delle protagoniste del reality Too Hot To Handle Italia. Dopo la partecipazione al programma, la modella ha avuto una relazione con Daniele Iaià, durata un anno e mezzo.

La stessa Ibiza Altea racconta l’intensità della loro storia: “Io e Daniele siamo stati un anno e mezzo insieme dopo il programma. Da quel momento pensi che non ti rivedrai più questa persona, e invece, se due persone si vogliono e si impegnano, si può fare. Lui quattro giorni dopo era già a Milano, veniva a trovarmi la domenica sera nonostante il lavoro 5 giorni su 7. Mi sono innamorata di lui, forse per la prima volta ho provato un amore da ragazzina”. Argomenti grande fratello

Una storia d’amore unica

Ibiza ha poi precisato che la relazione con il papà di suo figlio è stata diversa, sottolineando come ogni esperienza amorosa abbia un percorso unico e irripetibile: “Ogni storia ha i suoi tempi e la sua intensità, non si può confrontare nulla con nulla”.