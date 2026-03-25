La puntata di ieri di Uomini e Donne ha lasciato il pubblico con molti interrogativi. Secondo le anticipazioni, infatti, sarebbe dovuto andare in onda lo scontro fisico tra Matteo Stratoti e Ciro Solimeno, ma come spesso accade nei casi più delicati, la parte più accesa non è stata trasmessa.

Sfogo di Matteo Stratoti contro Sara Gaudenzi e Alessio Rubeca

In studio è stata mostrata solo la prima parte della discussione, durante la quale Matteo Stratoti ha espresso tutta la sua delusione nei confronti della tronista Sara Gaudenzi.

Il corteggiatore ha accusato Sara di avere un atteggiamento più “morbido” nei confronti del rivale Alessio Rubeca, insinuando anche possibili favoritismi.

Matteo ha poi attaccato direttamente Ciro Solimeno, sostenendo che, essendo amico di Alessio, avrebbe potuto favorire incontri tra Sara e il suo antagonista lontano dalle telecamere.

Intervento di Maria De Filippi: “Reazione too much”

Le accuse non sono piaciute né alla tronista né alla conduttrice Maria De Filippi, che è intervenuta duramente definendo la reazione di Matteo “too much”.

Dopo il confronto, il corteggiatore è apparso più calmo e la puntata si è chiusa con il ballo tra Sara Gaudenzi e Alessio Rubeca.

La rissa dietro le quinte: cosa è successo davvero

Secondo quanto riportato dalle anticipazioni, la parte più clou sarebbe avvenuta dietro le quinte, dove si sarebbe verificato uno scontro fisico tra Matteo Stratoti e Ciro Solimeno.

Non solo: sarebbe stato eliminato anche il momento in cui Sara Gaudenzi si sarebbe sentita male dopo la tensione, venendo soccorsa da alcuni membri del parterre.

Scontro social tra le famiglie dei protagonisti

La vicenda ha acceso anche i social. Dopo le prime anticipazioni, la sorella di Matteo Stratoti era intervenuta per difenderlo dalle accuse di aggressività. Argomenti uomini e donne

Dopo la messa in onda, invece, è stata la sorella di Alessio Rubeca a prendere posizione, attaccando duramente Matteo con parole molto forti: “Il classico omuncolo prepotente che purtroppo piace tanto alle ragazze di oggi!”.

La storia è stata poi rimossa, ma gli screenshot hanno continuato a circolare online.

La scelta di Sara Gaudenzi: finisce il trono con Alessio Rubeca

Il percorso di Sara Gaudenzi è ormai giunto al termine.

Durante le ultime registrazioni, la tronista ha deciso di fare la sua scelta in studio, sotto pressione anche per le critiche dell’opinionista Tina Cipollari, che aveva messo in dubbio la sincerità del suo percorso.

Dopo l’ennesimo ballo con Alessio Rubeca, Sara ha anticipato i tempi:

Petali rossi in studio

Scelta ufficiale

Uscita insieme dal programma

Reazioni in studio: gelo tra Tina Cipollari e Sara

La scelta non ha convinto tutti. Matteo Stratoti, visibilmente deluso, ha lasciato lo studio senza dire nulla, nonostante avesse chiesto scusa a inizio puntata per i toni utilizzati in precedenza.

Ancora più evidente il disappunto di Tina Cipollari, che non ha nemmeno salutato la tronista, mostrando apertamente il suo dissenso.