Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip, Antonella Elia ha ricevuto la visita inaspettata del suo ex Pietro Delle Piane dopo cinque mesi di silenzio.

L’ingresso di Pietro e la reazione di Antonella

L’incontro, attesissimo dal pubblico, è arrivato in un momento già delicato per la showgirl, reduce da giorni di forte fragilità emotiva e dalle recenti tensioni con Adriana Volpe. Prima ancora di vederlo, Antonella Elia non ha trattenuto la rabbia: «È un omuncolo, ho sofferto come un cane, non potrei mai stare di nuovo con un uomo così».

Parole forti che raccontano una delusione profonda: «Secondo me Pietro non mi ha mai amata veramente. A modo suo sì, ma non è quello che voglio io».

Accuse di “fiction” e confronto in diretta

A rendere il clima ancora più teso è stata una rivelazione di Adriana Volpe: «Pietro mi ha messo un like, l’ho visto come un modo per riavvicinarsi a lei». Quando finalmente si sono trovati faccia a faccia, lo scontro è stato immediato. Antonella Elia ha attaccato senza filtri: «Vieni qui davanti alle telecamere perché è una fiction… vieni per visibilità».

Dal canto suo, Pietro Delle Piane ha respinto le accuse: «Non è vero, ti riferiscono cose sbagliate. Sono rimasto malissimo per quello che hai detto».

Dalla speranza alla rottura definitiva

Il confronto si è trasformato rapidamente in una resa dei conti. La showgirl ha ridimensionato la relazione: «È stato un innamoramento, ma non abbiamo mai costruito qualcosa di serio». Argomenti grande fratello

antonella elia

selvaggia lucarelli

L’attore ha invece difeso il loro passato: «Abbiamo passato anni a cercare casa, a costruire qualcosa insieme». Ma la posizione di Antonella Elia è rimasta ferma: «Non c’erano le basi. Con te ci si diverte, ma si soffre anche tanto».

L’intervento di Selvaggia Lucarelli

A sostenere pubblicamente la showgirl è intervenuta Selvaggia Lucarelli, che ha elogiato la sua scelta: «Ha fatto un gesto coraggioso: ha lasciato una relazione che le provocava dolore. Pietro dovrebbe rispettarla».

Finale tra lacrime e consapevolezza

Nel momento più intenso della puntata, Antonella Elia è crollata: «Sono probabilmente ancora innamorata di lui, ma ho deciso di staccarmi». Un epilogo doloroso ma lucido, che segna una rottura che appare definitiva, nonostante i tentativi di Adriana Volpe di spingerla a concedere una seconda possibilità.

Retroscena: Pietro vuole tornare nella Casa

Secondo quanto rivelato dall’esperto di gossip Amedeo Venza, Pietro Delle Piane avrebbe chiesto di rientrare nella Casa: «Ha ancora tante cose da dire alla sua ex, soprattutto dopo averla vista molto giù di morale».

Un possibile ritorno che potrebbe riaccendere il confronto e tenere alta la tensione nel reality.