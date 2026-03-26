A cura di Annalisa Accardo

Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip, Antonella Elia ha ricevuto la visita inaspettata del suo ex Pietro Delle Piane dopo cinque mesi di silenzio.

L’ingresso di Pietro e la reazione di Antonella

L’incontro, attesissimo dal pubblico, è arrivato in un momento già delicato per la showgirl, reduce da giorni di forte fragilità emotiva e dalle recenti tensioni con Adriana Volpe. Prima ancora di vederlo, Antonella Elia non ha trattenuto la rabbia: «È un omuncolo, ho sofferto come un cane, non potrei mai stare di nuovo con un uomo così».

Parole forti che raccontano una delusione profonda: «Secondo me Pietro non mi ha mai amata veramente. A modo suo sì, ma non è quello che voglio io».

Accuse di “fiction” e confronto in diretta

A rendere il clima ancora più teso è stata una rivelazione di Adriana Volpe: «Pietro mi ha messo un like, l’ho visto come un modo per riavvicinarsi a lei». Quando finalmente si sono trovati faccia a faccia, lo scontro è stato immediato. Antonella Elia ha attaccato senza filtri: «Vieni qui davanti alle telecamere perché è una fiction… vieni per visibilità».

Dal canto suo, Pietro Delle Piane ha respinto le accuse: «Non è vero, ti riferiscono cose sbagliate. Sono rimasto malissimo per quello che hai detto».

Dalla speranza alla rottura definitiva

Il confronto si è trasformato rapidamente in una resa dei conti. La showgirl ha ridimensionato la relazione: «È stato un innamoramento, ma non abbiamo mai costruito qualcosa di serio».

Argomenti

L’attore ha invece difeso il loro passato: «Abbiamo passato anni a cercare casa, a costruire qualcosa insieme». Ma la posizione di Antonella Elia è rimasta ferma: «Non c’erano le basi. Con te ci si diverte, ma si soffre anche tanto».

L’intervento di Selvaggia Lucarelli

A sostenere pubblicamente la showgirl è intervenuta Selvaggia Lucarelli, che ha elogiato la sua scelta: «Ha fatto un gesto coraggioso: ha lasciato una relazione che le provocava dolore. Pietro dovrebbe rispettarla».

Finale tra lacrime e consapevolezza

Nel momento più intenso della puntata, Antonella Elia è crollata: «Sono probabilmente ancora innamorata di lui, ma ho deciso di staccarmi». Un epilogo doloroso ma lucido, che segna una rottura che appare definitiva, nonostante i tentativi di Adriana Volpe di spingerla a concedere una seconda possibilità.

Retroscena: Pietro vuole tornare nella Casa

Secondo quanto rivelato dall’esperto di gossip Amedeo Venza, Pietro Delle Piane avrebbe chiesto di rientrare nella Casa: «Ha ancora tante cose da dire alla sua ex, soprattutto dopo averla vista molto giù di morale».

Un possibile ritorno che potrebbe riaccendere il confronto e tenere alta la tensione nel reality.

 