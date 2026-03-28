Uomini e Donne, Sara Gaudenzi torna sui social: foto con Alessio e dedica speciale a Maria De Filippi

Dopo un percorso lungo e fuori dagli schemi, giovedì 26 marzo è andata in onda su Canale 5 la tanto attesa scelta di Sara Gaudenzi, tronista dell’ultima stagione di Uomini e Donne. La giovane, arrivata nel dating show a settembre, ha deciso di lasciare il programma insieme ad Alessio Rubeca, sorprendendo pubblico e opinionisti.

Un percorso diverso dal solito

Il trono di Sara Gaudenzi non ha seguito il classico copione del programma. Niente abiti eleganti, né lunghi discorsi carichi di emozione: la tronista ha scelto la spontaneità, portando avanti un percorso autentico ma spesso criticato.

Nel corso delle puntate, infatti, Sara è stata più volte attaccata dagli opinionisti, convinti che la sua scelta fosse già orientata verso Alessio Rubeca, mentre il corteggiatore Matteo Stratoti veniva, secondo loro, illuso.

Nonostante le polemiche, la tronista ha deciso di ascoltare il proprio cuore e concludere il suo viaggio televisivo accanto alla persona che, fin dall’inizio, le ha dato maggiore serenità.

La scelta senza filtri: niente copione, solo emozioni

Il momento della scelta ha rotto completamente gli schemi tradizionali di Uomini e Donne. Nessun vestito da cerimonia, nessuna scenografia studiata: solo una decisione presa con autenticità.

Una scelta che ha diviso il pubblico ma che ha confermato il carattere deciso di Sara Gaudenzi, sempre coerente con sé stessa.

Il messaggio social di Sara Gaudenzi

Nelle ore successive alla messa in onda, Sara Gaudenzi è tornata sui social condividendo alcuni scatti inediti con Alessio Rubeca e un lungo messaggio di riflessione sul suo percorso. Argomenti uomini e donne

maria de filippi

“Ogni viaggio lo vivi tre volte: quando lo sogni, quando lo vivi, e quando lo ricordi… Trovare la propria strada richiede coraggio, passione e la volontà di essere sempre se stessi”.

La tronista ha sottolineato come la sua scelta sia stata dettata esclusivamente dal cuore, senza lasciarsi influenzare da critiche o aspettative esterne.

Il ringraziamento a Maria De Filippi e alla redazione

Nel suo messaggio, Sara Gaudenzi ha voluto dedicare parole di affetto anche a Maria De Filippi, figura centrale del programma: “Il mio pensiero va a Maria, la mia forza, il mio sostegno sempre, fino alla fine dalla mia parte”.

Un ringraziamento esteso anche a tutta la redazione e produzione, che l’hanno accompagnata durante questi mesi facendola sentire “a casa”.

Una scelta criticata ma consapevole

Non sono mancate frecciate a chi l’ha criticata duramente durante il percorso: “Finalmente non dovevo più convincere nessuno di essere una brava persona… Non dovevo più lottare perché qualcuno riconosca il mio valore”.