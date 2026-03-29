Anticipazioni Uomini e Donne: Ciro bacia Martina, Elisa esplode in studio

Nuove dinamiche e colpi di scena nella registrazione di Uomini e Donne, il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Secondo le anticipazioni diffuse da Lorenzo Pugnaloni, la puntata ha regalato momenti intensi sia nel Trono Over che nel Trono Classico.

Trono Over: tornano Diego Tavani e Sebastiano Mignosa

La registrazione si apre con due ritorni che non sono passati inosservati. Nel parterre del Trono Over rientra Diego Tavani, volto storico del programma ed ex frequentazione di Ida Platano, noto anche per la sua conoscenza con Claudia D’Agostino.

Insieme a lui torna anche Sebastiano Mignosa, già protagonista in passato per la sua relazione con Elisabetta. Due rientri che promettono di movimentare gli equilibri tra dame e cavalieri.

Trono Classico: bacio tra Ciro Solimeno e Martina Calibrò

Per quanto riguarda il Trono Classico, grande attenzione su Ciro Solimeno. Dopo le tensioni delle scorse registrazioni, oggi è stata mostrata la sua esterna con Martina Calibrò, ambientata a Roma durante il concerto di Gigi D’Alessio. Argomenti uomini e donne

maria de filippi

Tra i due è scattato un bacio, confermando una crescente complicità che potrebbe cambiare le sorti del percorso del tronista.

Elisa Leonardi furiosa in studio: reazione accesa

La reazione di Elisa Leonardi non si è fatta attendere. La corteggiatrice, già a conoscenza del bacio grazie alle anticipazioni, ha avuto una reazione molto accesa in studio.

A far scattare la rabbia non è stato solo il gesto tra Ciro e Martina, ma anche il fatto di non essere stata portata in esterna. La tensione è salita rapidamente, dando vita a un confronto acceso con il tronista.