Uomini e Donne, Matteo Stratoti punge Alessio Rubeca dopo la scelta di Sara Gaudenzi: la frecciata social

La scorsa settimana è andata in onda la scelta della tronista Sara Gaudenzi a Uomini e Donne, un momento che ha sorpreso molti fan. La decisione della tronista è stata assolutamente non programmata, e sembra essere stata influenzata dalle dure critiche degli opinionisti, in particolare Tina Cipollari, che l’ha accusata di avere una netta preferenza per Alessio Rubeca a scapito di Matteo Stratoti. Secondo la Cipollari, Sara avrebbe tenuto Matteo solo per proseguire il percorso con due corteggiatori contemporaneamente.

Le critiche a Sara Gaudenzi

Durante la registrazione, Sara Gaudenzi è stata criticata per non aver fatto alcun passo verso Matteo Stratoti, nonostante quest’ultimo si fosse scusato dopo un episodio precedente. Infatti, Matteo aveva alzato i toni durante l’ultima registrazione e, secondo i racconti dei presenti in studio, era quasi arrivato alle mani con Ciro Solimeno. Questo gesto aveva sollevato polemiche, e la mancata reazione di Sara nei confronti di Matteo ha ulteriormente alimentato le critiche.

Matteo Stratoti lancia una frecciatina ad Alessio Rubeca

Dopo la fine del programma, Matteo Stratoti è tornato a condividere momenti della sua quotidianità sui social. Ieri ha pubblicato una Instagram Stories mentre guida una Mercedes, lanciando una stoccata al rivale Alessio Rubeca, poiché molti avevano insinuato che Sara Gaudenzi lo avesse scelto per la sua posizione economica. Argomenti uomini e donne

Nel post, Matteo ha scritto: "Oggi anche io sono con il Mercedes ????"

Un gesto che molti fan hanno interpretato come un chiaro riferimento alla presunta scelta motivata dal denaro.