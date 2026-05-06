GF Vip in crescita, gli ascolti della quattordicesima puntata

La quattordicesima puntata di “Grande Fratello VIP 8” ha segnato un importante risultato in termini di ascolti, confermandosi come uno degli appuntamenti più seguiti di questa fase del reality. Tuttavia, alcuni elementi riportati nelle anticipazioni circolate online risultano imprecisi e vanno corretti per offrire un quadro realistico della serata.
Conduzione e opinionisti: il contesto corretto
La puntata è stata trasmessa su Canale 5 e condotta da Alfonso Signorini, storico padrone di casa del format Grande Fratello VIP 8.
Nel ruolo di opinionista è presente stabilmente Cesara Buonamici, mentre non risulta la partecipazione di Selvaggia Lucarelli, il cui coinvolgimento nel programma non appartiene a questa edizione.
Anche la presenza di Ilary Blasi non è collegata alla conduzione del format: la conduttrice è attualmente impegnata in altri progetti televisivi.
Una puntata senza eliminazioni ma con un verdetto importante
La serata non ha visto alcuna eliminazione, ma ha comunque segnato un passaggio decisivo nel percorso del reality.
Il pubblico ha infatti decretato la seconda finalista dell’edizione: Alessandra Mussolini.
La prima finalista era stata già annunciata nelle settimane precedenti: Antonella Elia, contribuendo così a delineare con maggiore chiarezza la fase conclusiva del programma.
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Ascolti TV: miglior risultato stagionale per il reality
Dal punto di vista Auditel, la puntata ha ottenuto numeri rilevanti:
- 2,2 milioni di telespettatori
- 18,6% di share
Si tratta del miglior risultato stagionale per il programma, superando anche la puntata d’esordio.
Un dato che conferma come il reality tenda a crescere in interesse nelle fasi più avanzate, quando dinamiche e finalisti diventano centrali nella narrazione televisiva.
La sfida con Rai 1: Montalbano resta competitivo
In contemporanea su Rai 1 è stata trasmessa la replica de Il Commissario Montalbano, che ha ottenuto:
- circa 3 milioni di spettatori
- 17,5% di share
Un risultato leggermente superiore in termini di pubblico assoluto, anche se il confronto diretto va letto con cautela: la fiction ha infatti concluso la sua programmazione circa un’ora prima rispetto al reality, influenzando la sovrapposizione temporale tra i due programmi.