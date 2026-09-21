Uomini e Donne torna oggi: nuova opinionista, tronisti e primi colpi di scena

L’attesa è finita. Oggi, lunedì 21 settembre, alle 14.45 su Canale 5 torna Uomini e Donne con la prima puntata della stagione 2026/2027. Il dating show condotto da Maria De Filippi riparte dopo la lunga pausa estiva con diverse novità, ma anche con alcuni dei protagonisti che negli anni sono diventati punti fermi della trasmissione. Le prime puntate sono già state registrate e dalle anticipazioni emergono nuove conoscenze, ritorni, discussioni e sorprese sia nel Trono Over che nel Trono Classico.

Alessandra Mussolini è la grande novità

Una delle principali novità della nuova stagione è l’arrivo di Alessandra Mussolini nel ruolo di opinionista, al fianco degli storici Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino. Una presenza destinata a movimentare ulteriormente le dinamiche dello studio: il carattere deciso della new entry dovrebbe emergere già dalle prime puntate, con confronti e interventi sulle vicende sentimentali dei protagonisti.

Gemma Galgani riparte alla ricerca dell’amore

Non poteva mancare Gemma Galgani, ancora una volta protagonista del Trono Over. La dama torinese torna nel parterre e, stando alle anticipazioni delle registrazioni, non perderà tempo: per Gemma ci saranno subito nuove conoscenze e anche un bacio con un cavaliere. Un avvio che inevitabilmente riaccenderà anche lo storico confronto con Tina Cipollari. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

I nuovi tronisti Giorgia e Giacomo

Spazio anche al Trono Classico, che riparte con due volti nuovi: Giorgia, 25enne romana, e Giacomo, trentenne di Carpi. Il pubblico comincerà a conoscerli nel corso delle prime puntate insieme ai corteggiatori e alle corteggiatrici arrivati in studio. Saranno le prime esterne a delineare i rispettivi percorsi alla ricerca dell’amore.

Cinzia e Marco tornano con un annuncio

Tra le sorprese della prima settimana è previsto anche il ritorno di Cinzia Paolini e Marco Troiani. La coppia aveva lasciato il programma tra dubbi e critiche, ma la relazione sarebbe proseguita durante l’estate lontano dalle telecamere. Secondo le anticipazioni, i due torneranno davanti a Maria De Filippi per raccontare come è andata la loro storia e annunceranno l’intenzione di sposarsi.

Tensione nel Trono Over

Si preannuncia movimentato anche il ritorno di Antonio Marino e Gloria Nicoletti. I due si sono frequentati lontano dalle telecamere, ma al rientro in studio sarebbero protagonisti di un confronto molto acceso con accuse reciproche. Antonio manifesterà inoltre interesse nei confronti di Paola Fatuzzo, circostanza che alimenterà ulteriormente la discussione e provocherà anche l’intervento di Alessandra Mussolini.

Cosa vedremo oggi

La scaletta completa della puntata di oggi non è stata resa ufficiale e, dunque, non è detto che tutte le vicende emerse dalle registrazioni vengano trasmesse già questo pomeriggio: alcune potrebbero essere distribuite nelle puntate successive. Quel che è certo è che da oggi il pubblico ritroverà Maria De Filippi, il Trono Over e il Trono Classico, conoscerà i nuovi protagonisti e assisterà al debutto di Alessandra Mussolini. L’appuntamento con Uomini e Donne è alle 14.45 su Canale 5, dal lunedì al venerdì.