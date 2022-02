A cura della Redazione

Rai: brutte notizie per Serena Rossi. L’attrice de La Sposa ne mirino del web. Ecco cosa è successo.

Si è conclusa la mini serie di Rai 1, La Sposa, dove Serena Rossi interpreta Maria, una giovane calabrese di fine anni Sessanta in crisi per il futuro della propria famiglia. Questa, infatti, è indebitata con gli zii, e Maria deve accettare un matrimonio combinato per estinguere il debito accumulato e rinunciare alla sua storia d’amore con Antonio, da tempo emigrato in Belgio.

Una volta sposata con Italo, interpretato da Giorgio Marchesi, la coppia si trasferisce al Nord, dove incontra il duro lavoro di campagna e le difficoltà col marito, ancora legato sentimentalmente alla prima moglie, scomparsa. Dopo diversi momenti di tristezza Maria e Italo si innamorano realmente fino a concepire un bambino continuando a lavorare duramente la loro terra.

Arriva però il finale di stagione. La morte di Italo, il marito di Maria, sconvolge il pubblico, ma ciò che non va giù a molti è la scelta compiuta dagli autori, ossia quella di far fidanzare Maria subito dopo la morte del marito.

Agli spettatori non è piaciuta per niente la facilità con cui una vedova degli anni Sessanta, in Italia, abbia dimenticato il marito appena deceduto. Le donne dell’epoca, infatti, sicuramente non godevano di tutte quelle libertà che oggi ci sembrano scontate. E’ stata questa scelta uno dei grandi temi su cui si è dibattuto sui social. La serie però ha registrato un ottimo risultato, con uno share che sovrasta quelli di tutti gli altri programmi andati in onda domenica sera.

