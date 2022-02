A cura della Redazione

Mediaset: il triste addio all’ex cavaliere di Uomini e Donne di Maria De Filippi. Ecco cosa è successo.

Tragedia a Uomini e Donne, è morto un volto noto della trasmissione di Maria de Filippi in un tremendo incidente all’altezza di Modena.

Parliamo di Riccardo Ravalli, cavaliere e corteggiatore di Daniela al trono over nella stagione 2020 .

Riccardo si trovava alla guida del mezzo che si è schiantato provocando la sua morte..

Riccardo era un bel ragazzo toscano ma di origini siciliane e viveva a Montecatini, in provincia di Pistoia. L’ex cavaliere di Uomini e Donne aveva solo 39 anni. Daniela, la bella dama bionda del trono over di Uomini e Donne, gli era piaciuta subito ma comunque la loro storia non era andata a buon fine. Daniela infatti abbandonò definitivamente Uomini e Donne perchè conobbe un altro uomo all’esterno del programma, Riccardo Saraca.

Riccardo Ravalli rimase anche per un po’ di tempo in trasmissione senza però riuscire a trovare la sua anima gemella. Alla fine uscì dalla trasmissione e purtroppo solo adesso la tragica notizia della sua morte. Molti sono i messaggi di cordoglio che in queste ore stanno scrivendo sui social, anche da parte dei suoi ex compagni di avventura di Uomini e Donne.

Potrebbe interessarti anche:

Mediaset, Grande Fratello Vip: Soleil da concorrente a giurata. Ecco di cosa si tratta

Rai: paura per la famosa ballerina di Ballando con le Stelle di Milly Carlucci. Ecco cosa è successo

Gigi D’Alessio: guai in vista per il cantante napoletano. Spunta l’amante…Ecco di cosa si tratta

Rai: brutte notizie per Serena Rossi. L’attrice de La Sposa ne mirino del web. Ecco cosa è successo

Riesplode la passione tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Il Video

... e potrai leggere tantissime altre notizie su Can Yaman, Anticipazioni TV e Gossip CLICCANDO QUI