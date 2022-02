A cura di Benedetta Esposito

Ci sono voci, anche se non confermate, secondo cui Soleil Sorge potrebbe essere presente in un nuovo programma in prima serata, dopo la fine del Grande Fratello Vip.

Soleil Sorge, modella e influencer italo americana, con miglia di follower, è oggi una delle concorrenti più discusse della casa del Grande Fratello Vip, il programma Mediaset condotto da Alfonso Signorini, soprattutto per il triangolo amoroso tra lei, Alex Belli e Delia.

Alla fine del reality manca ancora qualche mese, ma Soleil sta già pensando al futuro.

Anche per quest’anno è previsto in tv il ritorno del reality di Barbara d’Urso “La Pupa e il Secchione” e si vocifera che sarà proprio Soleil Sorge, accompagnata da Antonella Elia, a sedere in giuria, contribuendo così alla scelta nelle eliminazioni delle coppie.

Non si conosce ancora la data esatta della messa in onda de La Pupa e il Secchione 2022, ma possiamo dirvi che tutto è in fase di preparazione.

Sicuri i concorrenti Flavia Vento, Paola Caruso, Asia Valente ed Aristide Malnati), restano invece in attesa di conferma Federico Fashion Style (fresco di partecipazione a Ballando con le Stelle), Simona Izzo e Ricky Tognazzi.

La Pupa e il Secchione, inoltre, mostrerà delle differenze rispetto alle edizioni precedenti, abbandonando il suo carattere da documentario e avvicinandosi al “modus operandi” del Grande Fratello.

Non ci è ancora dato sapere chi sarà il vincitore del Grande Fratello Vip, ma se le voci sono vere, ci sarà un gran cambiamento per Soleil che passerà da concorrente a giudice.

Ricordiamo che, giusto l’anno scorso, Tommaso Zorzi ha vinto il Grande Fratello Vip 5 per diventare poi opinionista all’Isola dei Famosi.

Chissà se la storia si ripeterà. Non ci resta che aspettare e incrociare le dita.

