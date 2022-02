A cura della Redazione

Demet Özdemir, torna in Italia sul piccolo schermo per una commedia romantica a fianco dell’attore turco Şükrü Özyıldız, molto famoso nel suo Paese per aver partecipato a spettacoli teatrali, spot pubblicitari e serie tv.

L’attrice turca Demet Özdemir è conosciutissima in Italia per aver interpretato la parte di Senem nella serie tv Daydreamer – Le ali del sogno insieme all’attore turco Can Yaman, che ha fatto dell’Italia la sua seconda casa.

Love Tactis è il titolo di una commedia romantica e narra la storia del pubblicitario Kerem, interpretato da Şükrü Özyıldız, e la stilista blogger Asli, Demet Özdemir, che non credono nell’amore, così scommettono di riuscire a far perdere la testa alla controparte usando tattiche insolite.

Demet è da poco uscita da una storia sentimentale con il cantante rapper Oguzhan Koc, con cui la bella attrice è stata legata per qualche mese.

Oltre ai due attori Özdemir e Özyıldız farà parte del cast anche Atakan Çelik.

Da venerdì 11 febbraio prossimo Love Tatics sarà disponibile a livello mondiale sulla piattaforma in streaming Netflix.