A cura della Redazione

Rai: l’addio inaspettato dell’attore di Doc nelle tue mani. Ecco cosa è successo

Gianmarco Saurino è risultato particolarmente gradito al pubblico per il ruolo del dottor Lorenzo Lazzarini in Doc-Nelle tue mani.

Un personaggio che muore nella seconda stagione.

Una scelta questa legata al fatto che da quanto si apprende dai rumors, Saurino voleva lasciare la serie.

Gianmarco Saurino ha deciso di aver maturato la decisione di abbandonare il suo ruolo per concentrarsi sul cinema e ha ribadito che rifarebbe tutto di nuovo, convinto delle sue scelte passate.

L’attore, infatti, non è solo stato il personaggio di Doc, nelle tue mani, ma ha preso parte anche nel Non dirlo al mio capo e in Che Dio ci aiuti. In entrambi i casi i suoi personaggi hanno colpito dritto al cuore i telespettatori.

Tornando al personaggio Lorenzo di Doc, nelle tue mani, uscirà di scena morendo di covid.

Il giovane medico, segretamente innamorato della collega Giulia Giordano è inoltre molto legato alla sorella, una ragazza affetta da sindrome di Down, con la quale condivide la casa e una vita triste senza genitori.

La sua morte resterà un mistero e lascerà tutti addolorati.

