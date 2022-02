A cura della Redazione

Rai: scoppia la passione a Ballando con le stelle. Arisa e Vito Coppola di nuovo insieme. La foto.

Arisa e Vito Coppola hanno trionfato all’ultima edizione del talent show di Milly Carlucci, Ballando con le Stelle. Non è mai stato chiarito se tra i due c’è stato un flirt durante la trasmissione.

Dopo lo show, Vito e Arisa si sono mostrati insieme anche in un weekend a Napoli l’estate scorsa.

Le fan di Ballando erano entusiaste e speravano nella nascita di una nuova coppia. Ma poco tempo dopo arriva la notizia che tra Arisa e Vito l'amore era già finito.

In particolare la cantante, alle tante domande delle fan, ha risposto con un post sui social: “Non sono triste, gli voglio bene. Mi sento ancora molto legata a lui, ma passerà come passa l’influenza. L’amore romantico è solo una parte dell’amore che abbiamo da dare, una parte del tempo che impieghiamo per vivere e non è detto che per sentirci innamorati si debba essere corrisposti. Altrimenti non esisterebbe la fede. Per favore non chiedetegli più di me“.

Qualche giorno fa però, qualcosa fa riaccendere la speranza.

Nel videoclip dell’ultimo singolo della cantante, “Cuore“, si vedono Arisa e Vito baciarsi. Un bacio che alimenta la speranza tra le sostenitrici che tra i due non è ancora finita.

Tuttavia, molti fan della cantante si stanno chiedendo se si sia trattato di un semplice bacio di scena o se tra i due sia davvero scoccata di nuovo la scintilla, visto che come loro stessi hanno dichiarato diverse volte dopo il flirt, sono rimasti in buoni rapporti.

