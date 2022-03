A cura di zara penna

Mediaset: Hande Erçel paparazzata col nuovo fidanzato. Il “no comment” dell’ex di Kerem Bürsin. Il video.

L'amore tra Hande Erçel e Kerem Bürsin, i due protagonisti di Love is in the air, è giunto al termine già da qualche mese. La passione e la chimica che si era istaurata tra i due durante le riprese della serie turca è svanita. Ad oggi non si conosce il reale motivo della loro rottura.

I tabloid turchi hanno ipotizzato che i due si siano lasciati per i troppi impegni lavorativi, e soprattutto perché entrambi hanno un carattere molto forte.

Dopo la fine del loro amore, Hande Erçel è stata avvistata molte volte con Atasay Kamer, il proprietario di un marchio di gioielli di cui lei è il volto.

Sembrerebbe che Hande Erçel però abbia smentito e azzittito queste voci, ma ad oggi non vi è nessuna intervista in merito.

Ciò che invece è certo, sempre secondo la stampa turca, è che la bella attrice si è divertita con l'attore Kaan Yildirim in un locale di Emirgan fino alle prime luci del mattino.

Hande e Kaan sono stati paparazzati nella stessa macchina e sono rimasti bloccati all'ingresso del locale.

I paparazzi turchi hanno cercato di fare domande, ma bella attrice di Love is in the air ha preferito non dare alcuna risposta, limitandosi al “no comment”.

Dall’atteggiamento di Hande pare evidente che non voglia rilasciare alcuna dichiarazione in merito alla sua vita privata. In effetti è sempre stata molto riservata anche durante la storia d’amore con Kerem.

Sul fronte professionale, sia Kerem che Hande sono molto impegnati. Da qualche settimana però è uscita la notizia secondo la quale Bürsin prima di iniziare un nuovo progetto da produttore e attore voglia prendersi un periodo di riposo lontano dai riflettori.