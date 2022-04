A cura di zara penna

Mediaset: fuori giudice da Amici di Maria De Filippi. Fan increduli. Ecco chi lo sostituirà.

Da qualche settimana è iniziato il serale di Amici di Maria De Filippi, in onda ogni sabato su Canale 5.

I giudici anche quest’anno sono stati confermati. Si tratta di Stefano De Martino, Emanuele Filiberto e Stash.

Quest’ultimo però, verrà sostituito, almeno per qualche puntata, in quanto è risultato positivo al Covid. A rimpiazzarlo è stata chiamata Sabrina Ferilli, che si spoglierà dei panni di attrice per assumere quelli di giudice.

Stash ci ha messo la faccia ed ha spiegato perché non ci sarà: “Sono positivo al Covid-19, sono in quarantena”. Il tutto accompagnato da una foto che lo ritrae in bianco in nero. Stando ai rumors, il cantante sarà comunque presente in qualche modo durante la serata in quanto la conduttrice piazzerà un maxi schermo per rimanere in contatto con lui.

Con l’assenza forzata di Stash, Sabrina Ferilli diventerà quindi giudice delle prossime puntate. E’ risaputo ormai che tra la De Filippi e la Ferilli c’è un grande rispetto e una grande amicizia. Ma quello dell'attrice romana non sarà l’unico ingresso in giuria. La De Filippi, infatti, ha deciso di invitare anche Giovannino, il mattatore di Tu si que Vales che prendeva in giro la Ferilli con scherzi e battute.

Non mancheranno dunque momenti di ironia tra le due prime donne di Amici, che andrà in onda sabato 2 aprile su Canale 5.

