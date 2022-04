A cura di zara penna

Rai: brutte notizie per il Volo. Il trio nato da Antonella Clerici si divide? Ecco cosa è successo

Giovanissimi, talentuosi il Volo è uno dei gruppi più amati e seguiti a livello internazionale.

Nati dalla trasmissione di Antonella Clerici, Ti lascio una canzone, ad oggi sembra che uno dei tre cantanti lasci il gruppo.

Una storia Instagram ha scaturito malcontento sul web. In particolare il “belloccio” del terzetto lirico de Il Volo, Gianluca, seguitissimo sui social dove vanta 670mila follower, sembra lasciare il gruppo.

Il Volo ha diversi impegni nei prossimi mesi. Il primo spettacolo è quello atteso per il 29 giugno in Piazza Trento e Trieste in occasione di Ferrara Summer Festival mentre il secondo è programmato per il 3 settembre 2022 a Vicenza, in Piazza dei Signori. Da Ferrara e Vicenza con due appuntamenti dedicati alla musica di Ennio Morricone.

Nonostante però tutti questi concerti in scaletta, pare che Gianluca abbia voluto prendersi una pausa da tutto e tutti. Nelle sue stories Instagram vediamo infatti uno scatto dell’autostrada con vista Appennini in lontananza, senza nessuna scritta o precisazione, motivo per cui moltissimi fan si sono subito allarmati pensando ad una sua fuga definitiva da Il Volo.

Ma non è così, Gianluca è molto legato alla sua terra e alla sua famiglia. Stando ad alcune indiscrezioni il ragazzo vuole riposare e vivere qualche momento in famiglia in Abruzzo prima di partire per il nuovo tour.

Carichi più che mai ritorneranno a riempire stadi e teatri. Il Volo, vincitore di Sanremo è molto apprezzato anche a livello internazionale, non mancheranno, infatti concerti in America e negli altri stati dove Ignazio, Piero e Gianluca sono molto acclamati e seguiti.

