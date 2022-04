A cura di zara penna

Rai: sospeso “E’ sempre mezzogiorno”. Antonella Clerici sostituita. Ecco da chi.

Ci siamo quasi, i palinsesti Rai e Mediaset come ogni anno cambiano con l’arrivo dell’estate.

E’ sempre mezzogiorno con al timone Antonella Clerici si ferma a partire da giugno fino a settembre.

A prendere il suo posto nei mesi caldi, sarà il nuovo programma Camper e farà compagnia al pubblico di Rai Uno dal lunedì al venerdì esattamente nella fascia oraria attualmente occupata dal programma culinario della Clerici.

Camper, il programma che prenderà il posto dello show condotto da Antonella Clerici

A lanciare le prime indiscrezioni TvBlog, che rivela che il programma estivo condotto da Tinto si sarebbe chiamato Linea Verde Vacanze. Oggi invece, sembra ufficiale il nuovo nome Camper.

Al centro della trasmissione le bellezze dell’Italia: infatti sarà un viaggio in camper che il conduttore e i vari ospiti che lo affiancheranno di puntata in puntata faranno per l’Italia, portando i telespettatori di Rai Uno a scoprire le bellezze della nostra penisola e delle nostre isole, ogni settimana in un luogo diverso. La Rai però assicura che metà settembre tornerà Antonella Clerici su Rai Uno con la sua trasmissione culinaria.

È sempre mezzogiorno giungerà alla terza edizione. Ogni anno, però, il pubblico garantisce un’audience molto alta, una media vicina ai 2 milioni di telespettatori, confermando Antonella Clerici e il suo programma il più seguito in quella fascia oraria.

Ecco perché i fan di Antonella possono dormire tranquilli. A settembre tutto ritornerà come prima. Antonella Clerici si fermerà solo per la pausa estiva, per poi ritornare in autunno più zelante di prima.

Una vacanza meritata per la simpatica Antonella, che approfitterà dello stop per godersi qualche giorno di riposo con il suo attuale compagno Vittorio Garrone.

Potrebbe interessarti anche:

Mediaset: Cecilia Rodriguez all’Isola dei Famosi spiazza tutti. Ecco cosa ha detto

MasterChef: ex concorrente Polone al centro del gossip. Ecco perché

Brutte notizie per Fedez e Chiara Ferragni: "Siamo indignati". Ecco perché

Rai, Serena Bortone: chi c'è nel suo letto? "Invasione di campo a mezzanotte"

Mediaset: Barbara D’Urso “tagliata” durante la diretta di Pomeriggio Cinque. L’ira delle fan

Piero Barone de "Il Volo" e Elisabetta Gregoraci: messaggi e cuoricini sui social

... e potrai leggere tantissime altre notizie su Gossip, Anticipazioni e Programmi TV CLICCANDO QUI