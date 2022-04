A cura di zara penna

Brutte notizie per Emma Marrone: fuori da X Factor. Al suo posto Fedez

Nuova stagione di XFactor. Tutto rinnovato dallo studio ai giudici. Tutti nuovi, o quasi, tranne Manuel Agnelli. Certa l’assenza di Emma, la cantante ha detto di no al talent per concentrarsi meglio sull’album in uscita.

Il settimanale Chi riporta però una interessante novità proprio a proposito dei giudici. Secondo il settimanale ci sarà un grande ritorno quello di Fedez.

Questo è quanto si legge: “Emma eliminata! Sta prendendo piede la nuova stagione di X Factor. Noi di Chi possiamo anticiparvi che Emma Marrone non farà parte dei nuovi giudici. Il cast è in evoluzione, punto fermo Manuel Agnelli. Possiamo anche dirvi che si auspica un ritorno di Fedez”.

La notizia ha subito reso entusiaste le fan visto che Fedez aveva lasciato X facttor nel 2018 con grande rammarico delle fan. Anni fa all’annuncio del suo ritiro Fedez dichiarò: “X Factor? Non ho idea di cosa succederà nel mio futuro ma volevo ringraziare tutti in questo programma. Io credo veramente che X Factor sia il programma più bello della televisione italiana e lo dico senza retorica. Volevo ringraziare tutti e ringrazio di avermi reso partecipe di questo bellissimo progetto. È ovvio che dopo cinque anni ho voluto tirare le somme e ringraziare tutte le persone che lavorano con me da così tanto tempo. Mi hanno fatto crescere tantissimo. Mi sono goduto la finale, non so cosa farò ma va bene così”.

Il rapper due anni dopo l’abbandono era convinto di non tornare più a XFactor ma anche sempre ribadito che la giuria negli anni è sempre stata formata da grandi professionisti. Impossibile dimenticare le sue dichiarazioni: “Un mio ritorno nel programma? Ad oggi è impossibile, anche se ci fosse il desiderio, non è conciliabile con la realtà”.

Evidentemente qualcosa è cambiato, è rinato il desiderio di Fedez di scegliere il nuovo talento italiano.

Non è ancora arrivata l’ufficialità ma quel che è certo che Emma non ci sarà e la voce che Fedez la sostituisca si fa sempre più incessante.