A cura di Franci Russo

Anna Tatangelo e Livio Cori si sono lasciati. La cantante e il rapper napoletano neppure un mese fa fecero entrambi una dichiarazione sui social per sugellare il loro amore: “Non importa chi ero o chi sarai perché so che adesso siamo”. Ora, secondo il settimanale Chi Magazine diretto da Alfonso Signorini, i due avrebbero interrotto la loro storia d’amore.

Una love story durata poco più di un anno ma ufficializzata solo dopo l’estate 2021, quando i due avevano deciso di uscire allo scoperto con un video social.

Ma quale sarebbe il motivo di questa brusca separazione? Al momento non si sa, e neppure Chi dà una spiegazione per questa relazione finita anzitempo. Una foto che ritraeva i due abbracciati è stata cancellata dal profilo Instagram della Tatangelo.

L’incontro tra Anna Tatangelo e Livio Cori

Anna Tatangelo e Livio Cori si erano conosciuti per la prima volta a Sanremo 2019. I due erano rispettivamente in gara: la cantante con il brano Le nostre anime di notte, mentre il rapper con Un’altra luce, cantata in duetto con Nino D’Angelo.

Poi si erano rincontrati ma sempre sul palco in occasione della tappa napoletana del tour di Anna Tatangelo. I due artisti hanno cantato insieme il brano Core senza paura.

La cantante sembrava aver trovato la sua serenità dopo la separazione con Gigi D’Alessio, dalla cui relazione è nato il figlio Andrea.

Proprio a dicembre di quest’anno la coppia si è concessa qualche giorno di riposo recandosi con il piccolo a Disneyland, condividendo poi sui social alcune foto del viaggio.

Lunedì scorso Livio Cori si è esibito in duetto con Mavi Gagliardi sul palco di Made in Sud. Poi improvvisamente la tempesta e l'addio tra i due cantanti.