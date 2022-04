A cura di Gilda Riga

Prosegue il tam tam mediatico sul futuro a Mediaset di Barbara D’Urso.

Secondo quanto riportato da Dagospia, la conduttrice di Pomeriggio 5 e La Pupa e il Secchione Show, avrebbe il contratto in scadenza il prossimo dicembre e sembra che non gli verrà rinnovato.

La D’Urso, dal canto suo, ieri ha postato alcune stories su Instagram in cui sono riportate “notizie vere” (così le ha definite) sulla sua permanenza alla rete del Biscione. Per quanto riguarda Pomeriggio 5, il talk show di intrattenimento verrà prolungato fino a giugno. I vertici di Mediaset hanno infatti chiesto alla conduttrice napoletana di sacrificare parte delle sue vacanze estive per proseguire con la messa in onda del programma del pomeriggio di Canale 5.

Barbara D'Urso resta a Mediaset: l'indiscrezione lanciata da Alessandro Rosica

Nel frattempo, sull’argomento l’esperto di gossip Alessandro Rosica ha lanciato un’ulteriore indiscrezione: “Mi sento di smentire la notizia che a Barbara D’Urso non verrà rinnovato il contratto – afferma Rosica -. Non è stata tagliata fuori, anzi! Nuovi progetti in arrivo. Basta fake news su questa stacanovista e i suoi collaboratori. Barbara torna, anzi non se ne andrà proprio!”.

Intanto, Barbara D’Urso attraverso un post su Instagram ha espresso la propria soddisfazione sui numeri dello share dei due programmi che la vedono al timone: “Salgono gli ascolti de La Pupa e il Secchione Show, con Italia 1 terza rete più vista dopo la semifinale di Champions tra City e Real Madrid trasmessa da Canale 5, e la serie in onda su Rai 1 (La scogliera dei misteri, ndr) in una serata super affollata di programmi. Picchi del 17% di share e 2 milioni di spettatori. Vi amo! E Pomeriggio 5 vola negli ascolti con il 17% di share. Grazie!”.

Insomma, l’enorme polverone mediatico scatenato dall’indiscrezione lanciata da Dagospia sul futuro lontano da Mediaset della conduttrice partenopea, potrebbe presto sgonfiarsi. Ma è altrettanto evidente che fino a quando Mediaset o la D’Urso non si pronunceranno in maniera ufficiale sulla vicenda, le voci su un possibile divorzio continueranno a rincorrersi.

