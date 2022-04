A cura di zara penna

Serena Bortone è una giornalista di grande spessore, attualmente impegnata in Oggi è un altro giorno, trasmissione che va in onda ogni pomeriggio su Rai 1. Un programma di successo che le ha fatto conquistare una grande fetta di pubblico che la segue e la ama. In molti si chiedono se la bella Serena sia impegnata o single, in quanto le sono stati attribuiti diversi flirt, senza però che ci siano state mai conferme né smentite.

Tra gli affetti stabili di Oggi è un altro giorno c’è la presenza costante del ballerino professionista di Ballando con le Stelle Samuel Peron. La Bortone lo ha da subito preso in simpatia e ciò ha generato qualche sospetto circa la natura del loro rapporto. Infatti, secondo i rumors, non sarebbe chiaro se la loro sia solo una bella amicizia o ci sarebbe qualcosa di più intimo.

La sola idea che tra la conduttrice e Samuel Peron possa nascere qualcosa di serio inebria le fan della Bortone, soprattutto perché Samuel è da sempre uno dei ballerini storici e più amati di Ballando con le Stelle, e negli anni ha riscosso la simpatia del pubblico da casa.

Serena e Samuel una nuova coppia per Ballando con le Stelle?

Rimanendo in tema del noto programma di Milly Carlucci, si vocifera che Serena potrebbe essere la prossima concorrente di Ballando con le Stelle proprio insieme a Samuel Peron.

Ovviamente più che un’indiscrezione è il desiderio delle tante fan della Bortone di vedere la loro beniamina nelle vesti di ballerina. Anche se la coppia Bortone-Peron sarebbe sicuramente una delle più amate della nuova edizione di Ballando con le Stelle, che inizierà l’8 ottobre 2022. E chissà che Milly Carlucci non ci abbia fatto già un pensierino.

Le tante followers della giornalista, inoltre, sarebbero anche molto curiose di conoscere la sua vita privata. La stessa Bortone ha dichiarato che il suo legame con l’amore non è tradizionale, in quanto non ama avere dei rapporti fissi. Pensare ad un rapporto stabile la soffoca, forse per la sua paura di soffrire.

