A cura di Benedetta Esposito

Manuel Agnelli è un cantautore, produttore discografico, fondatore e frontman del gruppo alternative rock Afterhouse. La sua fama è nata soprattutto per il suo ruolo di giudice per la versione italiana del talent show musicale britannico X Factor, ma non tutti sono consapevoli che, al di là del mondo musicale, egli vanta anche una discreta carriera nel mondo cinematografico.

Secondo quando affermato da Manuel, la passione musicale, nella sua vita, anche se oggi diventata la sua professione principale, è subentrata più tardi. Da piccolo, infatti, il suo sogno era fare l’archeologo.

Recentemente, oltre ad essere premiato al David di Donatello come autore e interprete della miglior canzone originale “La Profondità degli Abissi” per il film Diabolik, Manuel ha ricevuto un maggior regalo dalla vita: quello di partecipare ad un progetto che si avvicina e richiama molto il suo desiderio giovanile legato all’archeologia.

Agnelli, infatti ha partecipato, al cinema Anteo, all’anteprima di un documentario diretto da Ernesto Pagano, giornalista nato nella città oplontina Torre Annunziata, e prodotto da Laboratoriorosso e Nexo Digital.

Manuel Agnelli, voce narrante nel film documentario Tutankhamon - L’Ultima Mostra

Sulla pagina facebook di Ernesto si legge: “Dovevamo dare una voce ad una storia entrata nella cultura pop mondiale. Abbiamo scelto lui, e credo che ci abbiamo vito giusto”.

E con lui si intende proprio Agnelli, che nel film- documentario, Tutankhamon - L’Ultima Mostra, sarà la voce narrante che ci porterà in un viaggio alla scoperta dei segreti della tomba del faraone, 100 anni dopo i suoi ritrovamenti.

“Ho provato subito un grande entusiasmo nell’accettare di prendere parte a questa avventura perché, in realtà, da piccolo avrei voluto fare l’archeologo. Poi ho avuto l’occasione di visitare i luoghi che avevo studiato. Così lavorare al film è stato come un cerchio che si chiudeva. E poi Tutankhamon è diventato una sorta di rockstar, e come succede alle rockstar, le persone si immaginano di provare le tue emozioni, di conoscere la tua vita. Quello che affascina di lui è proprio il mistero. Per questo forse è bene che non sia mai stato svelato, mai sconfitto. È il mistero che rende Tutankhamon così tanto evocativo e poetico”, afferma Manuel con orgoglio.

Se anche voi avete la passione per tombe, faraoni e, soprattutto, vi intrigano i misteri, non vi resta che correre al cinema dal 9 all’11 maggio.

Potrebbe interessarti anche:

Mara Venier a "La prova del cuoco": pasta al forno e pizzelle napoletane

Mediaset: Kerem Bursin premiato come migliore attore. Hande Ercel fuori

Michele Morrone: è amore con l’attrice del film Netflix 365 giorni

Mediaset: Hande Erçel sarà la partner di Can Yaman nella serie El Turco

Caterina Balivo sempre più sexy: il balletto sensuale fa impazzire i fan

Barbara D’Urso: post su Instagram e scoppia la rivolta del popolo web

... e potrai leggere tantissime altre notizie su Gossip, Anticipazioni e Programmi TV CLICCANDO QUI