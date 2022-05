A cura di Ludovica Ragonesi

Luca Argentero pubblica una foto sui social e subito parte la reazione dei fan… e non solo.

Luca Argentero, affermatissimo attore italiano, ha fatto del talento e della innegabile bellezza, il punto forte della sua carriera.

L’inarrestabile Luca, negli ultimi anni ha raggiunto traguardi professionali sempre più alti, sia nel mondo del cinema che in quello delle serie tv.

Dal 2020 Argentero è infatti entrato nel cuore dei telespettatori Rai, nelle vesti del primario Andrea Fanti nella serie tv Doc-Nelle tue mani, giunta alla seconda stagione.

Argentero è un sex symbol sin dai tempi in cui, uscito dalla casa del Grande Fratello (a cui partecipò come concorrente nella terza edizione del 2003), è stato immediatamente notato per il suo sorriso disarmante ed il fisico statuario.

Da allora, numerose proposte professionali, tanto studio ed impegno, hanno portato Luca Argentero ad essere il professionista impeccabile che è oggi.

La foto sui social ed il commento del collega Pierpaolo Spollon

L’attore è molto amato e le fan non fanno di certo mistero nel dimostrare la l’affetto e l’ammirazione per il proprio idolo.

Così, una semplice foto in bianco e nero che ritrae il bel Luca rilassato su un lettino in spiaggia, scatena la reazione delle fan.

Ma tra i commenti, ne spicca su uno su tutti: è quello super simpatico del collega Pierpaolo Spollon, che nella fiction Doc-Nelle tue mani interpreta il ruolo dello specializzando Riccardo Bonvegna, affiancando appunto Luca Argentero e Matilde Gioli.

Spollon commenta così la foto di Luca Argentero: “Il sole ti bacia anche quando sei all'ombra. Insegnami la vita”.

Se dunque è vero l’adagio “il sole bacia i belli”, per Pierpaolo Spollon la bellezza di Luca Argentero allora è davvero indiscutibile.

Un commento divertente, simpatico e soprattutto sincero, specialmente perché proviene da un attore ugualmente bello e talentuoso.

La Rai dunque, per strutturare il cast di Doc, non avrebbe potuto puntare su attori migliori.